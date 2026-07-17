Liliane Pérez, Le livre de poche de Salomon Hyman

Le livre de poche de Salomon Hyman, marchand juif ashkénaze, rapiécé, transporté au fil de ses incessants voyages à travers la Manche, est l’archive d’une expérience, celle de l’insertion d’un marchand juif de Franconie dans le commerce franco-anglais qui polarise l’économie européenne à la fin du XVIIIe siècle.

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À partir d’un modeste carnet de comptes rédigé en caractères hébraïques, Liliane Hilaire-Pérez fait surgir tout un pan méconnu de l’histoire économique européenne. Le Livre de poche de Salomon Hyman retrace l’itinéraire singulier d’un marchand juif ashkénaze du XVIIIᵉ siècle, acteur clé des échanges entre la France et l’Angleterre. Entre Londres et Paris, au cœur du marché des biens de consommation des Lumières, se dessine le portrait d’un intermédiaire cosmopolite, révélateur de la place essentielle des Juifs dans l’essor des échanges et des cultures matérielles.

Le livre de Liliane Hilaire-Pérez s’impose d’emblée comme un modèle de recherche, tant par la richesse de ses sources que par l’inventivité de sa méthode. Au centre de l’enquête : Salomon Hyman, marchand juif ashkénaze installé à Londres, dans l’enclave des Minories, et à Paris, rue Beaubourg, spécialisé dans le commerce de quincaillerie entre fabricants anglais et artisans-boutiquiers français, tout en exportant vers l’Angleterre des productions parisiennes d’orfèvrerie et de bijouterie.

La découverte de son livre de comptes, tenu durant douze années et intégralement rédigé en caractères hébraïques, constitue le point de départ d’une enquête exceptionnelle. Ce carnet, véritable objet-monde, mêle yiddish, allemand hébraïsé, transcriptions de termes français et anglais : un idiolecte multilexical qui reflète à la fois la mobilité géographique du marchand et son acculturation progressive. À travers cette écriture hybride se lit l’insertion d’un Juif originaire de Franconie dans les circuits économiques qui, à la fin du XVIIIᵉ siècle, structurent et polarisent l’économie européenne.

L’ouvrage ne se limite pas à la reconstitution d’une trajectoire individuelle. Il éclaire plus largement la sociologie des Juifs ashkénazes à Paris et à Londres, au moment de leur entrée progressive dans la société d’Ancien Régime. L’autrice met en lumière leur rôle dans le développement des marchés de biens manufacturés et dans la diffusion d’une culture consumériste caractéristique du siècle des Lumières.

La méthodologie déployée est à la fois rigoureuse et inventive. Une simple mention d’envoi d’argent pour Pessa’h permet ainsi d’identifier l’origine bavaroise (franconienne) de Hyman. L’exploitation de sources inédites - notamment les contrôles de police de 1774-1775 conservés au ministère des Affaires étrangères - permet d’établir une cartographie des logeurs parisiens accueillant des Juifs, ouvrant des perspectives entièrement nouvelles sur leur implantation urbaine.

Les cartes, illustrations et reproductions de pages du carnet, accompagnées de leurs transcriptions et traductions, renforcent encore l’intérêt de cette étude minutieuse. En faisant parler une archive fragile, transportée au fil des traversées de la Manche, Liliane Hilaire-Pérez révèle une trace tangible de la présence juive dans la France d’Ancien Régime et renouvelle profondément l’histoire économique et culturelle du XVIIIᵉ siècle.

À la croisée de l’histoire sociale, économique et culturelle, Le Livre de poche de Salomon Hyman devrait ainsi toucher à la fois les chercheurs et un public cultivé et curieux, sensible à la manière dont une micro-histoire peut éclairer les dynamiques majeures de l’Europe des Lumières.

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Lien vers la base de données relationnelle HEURIST réalisée dans le cadre de l’IUF pour l’étude du carnet de comptes en yiddish de Solomon Hyman (fonds des faillites, Archives de Paris : D5B6 4376), analysé dans Le livre de poche de Salomon Hyman. Juifs, commerce et industrie entre Paris et Londres au XVIIIe siècle , Paris, Albin Michel, coll. L’Evolution de l’Humanité, 2026 :

https://heurist.huma-num.fr/heurist/?db=lhp_Hyman&website=33956