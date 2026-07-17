Revue Astrolabe, rubrique "Varia"

Appel à contribution – Astrolabe, rubrique « Varia »

Astrolabe (ISSN 2102-538X) est une revue en ligne du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) fondée il y a plus de vingt ans.

Avec sa nouvelle ligne éditoriale, la revue Astrolabe adopte une perspective interdisciplinaire forte qui associe les approches ressortissant à la fictionnalité, l'histoire, l'anthropologie, la géographie, les arts visuels ou encore l'intermédialité, visant ainsi à explorer le champ des études viatiques dans toute sa diversité, dans la lignée des travel studies anglo-saxonnes.

La revue publie deux numéros thématiques annuels, qui comportent une rubrique varia. Les chercheuses et chercheurs qui souhaiteraient contribuer à la rubrique varia du numéro du printemps 2027 sont invité.e.s à soumettre dès à présent leur proposition d'article.

Modalités de soumission :

Les articles, aux normes de la revue et d'une longueur comprise entre 25 000 signes et 45 000 signes maximum (espaces comprises), sont à envoyer le 15 octobre 2026 au plus tard pour une parution dans le numéro d'avril 2027, à l'adresse suivante : emmanuel.hourcade[at]ens-lyon.fr.

Les articles seront soumis à une double expertise.