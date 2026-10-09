L’éminent spécialiste de Rimbaud et de Lautréamont, Jean-Jacques Lefrère, en écrivant les phrases qui suivent, rend compte d’une forme d’injustice que ce livre espère contribuer à réparer : "Bien que leur nom figure en bonne place sur les ouvrages qu’ils publient, les éditeurs sont généralement appelés à demeurer des laissés-pour-compte de l’histoire littéraire. Pour un Poulet-Malassis ou un Hetzel dans leur siècle, pour un Gallimard ou un Grasset dans le nôtre, la plupart des éditeurs sont restés des hommes de l’ombre, négligés par les historiens et confinés dans un oubli peu mérité." L'injustice dénoncé par Jean-Jacques Lefrère trouve un début de réparation dans le livre que Gilles Picq fait paraître aux éd. de l'Echappée : Les Éditeurs parisiens de l'avant-siècle (1870-1914). Que savons-nous de ces noms se répétant invariablement sur les couvertures des livres du tournant du XIXe s. : Savine, Vanier, Carrington, Genonceaux, Ollendorff, etc. ? Aurions-nous pu lire sans deux les Jean Lorrain, Rachilde, Pierre Louÿs, Hugues Rebell, Léon Bloy, Georges Darien, etc. ?