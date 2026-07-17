Six nouvelles traductions et leurs notices sur Coran 12-21

L'équipe Coran 12-21 vient de mettre en ligne six nouvelles traductions alignées, accompagnées de leurs notices en français et en anglais, sur sa plateforme de recherche Coran 12-21 : https://coran12-21.org/fr/.

Vous pouvez désormais accéder aux traductions :

- de Salomon Schweigger, première traduction allemande du texte coranique, réalisée à partir de l’italien, publiée en 1616 et présentée par Lot Brouwer ;

- de Ross (mais lequel ?), première traduction anglaise, réalisée d’après celle d’André Du Ryer et publiée en 1649 ;

- de Claude-Etienne Savary, dont la traduction, publiée en 1783, a inspiré à Bonaparte certaines de ses formules les plus marquantes pendant l’expédition d’Égypte ;

- d’Albert Kazimirski, encore réimprimée en 2024, mais dans un état désavoué par le traducteur : nous en donnons le bon texte, celui de 1852 ;

- de John Medows Rodwell, première traduction anglaise à modifier l’ordre des sourates dans un dessein philologique, publiée en 1861 ;

- d’Edward Henry Palmer, conçue jusque sous les tentes bédouines du Sinaï par un linguiste qui ne se relisait pas, publiée en 1880.

La traduction de Schweigger est introduite par Lot Brouwer et alignée par Tristan Vigliano ; celles de Ross, Savary, Kazimirski, Rodwell et Palmer sont introduites, alignées et partiellement éditées par Mouhamadoul Khaly Wélé.

Ces ajouts s’accompagnent d’une nouveauté : toutes les notices contextuelles sont désormais citables. Un bouton « Citer cette notice » (« Cite this entry ») fournit, en français comme en anglais, une référence bibliographique prête à copier, comprenant l’URL et la date de consultation, de quoi renvoyer proprement à nos notices dans vos propres travaux.

Les performances et la stabilité de la plateforme ont également été améliorées grâce à un travail d'optimisation, facilité par la migration vers une version plus récente de son moteur. La consultation des sourates est désormais bien plus fluide, notamment pour les plus longues, en dépit du fait que nous présentons désormais 18 textes (contre 5 au lancement du site, en 2019).

Bonne navigation sur Coran 12-21 !