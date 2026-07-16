Lumières, n° 47 : "Les corps de la langue" (dir. Élise Pavy-Guilbert)

Les représentations de la langue française et les imaginaires qui les entourent évoluent au XVIIIe siècle. La comparaison de la langue à un corps et l’expression le corps de la languereviennent tels des leitmotive dans les écrits théoriques et fictionnels. Ce numéro explore cette analogie afin d’en analyser les fondements, les enjeux et les mutations. Les Lumières remettent en question l’idéal de fixité, d’ordre et de clarté prôné par la langue dite classique. La Révolution impose la présence du corps charnel et l’image de la langue comme entité sociale et unité de la nation. L’époque souligne des pratiques situées et incorporées dans un usage plus quotidien et créatif de la langue. La fin du siècle cherche à penser la langue du côté du mouvement et de l’énergie, du désordre et de l’opacité, de la folie et de la poésie, moins les mots euxmêmes que les voix incarnées qui les énoncent.

—

Sommaire en ligne via Cairn…

Dossier : Le corps de la langue

Les corps de la langue : biologique, politique et poétique

Par Élise Pavy-Guilbert

De sappho aux poétesses du XVIIe et premier XVIIIe siècles : la tendresse de la langue élégiaque

Par Élise Legendre-Blondel

« Perdu dans la forêt ou en chute libre » les métaphores corporelles de l’erreur dans la langue française (1680-1772)

Par Moritz Rauchhaus

La langue incarnée des couleurs : sensualisme et notations colorées au XVIIIesiècle

Par Aurélia Gaillard

La langue et les corps dans le Tableau de Paris de Mercier

Par Gilles Magniont et Arnaud Welfringer

Corps de la langue, corps de la nation : une langue « une et indivisible » ?

Par Hélène Parent

Le corps de la langue, entre poésie et folie : de pinel à gall

Par Juan Rigoli

—

Varia

Pas de paix sans États responsables ? La théorie benthamienne de la paix

Par Benjamin Bourcier

Marivaux ou la traversée des genres : le double jeu du travestissement dans La Fausse Suivante et Le Triomphe de l’amour

Par Éric Avocat

« Traduit à partir du manuscrit ». Pratiques transmédiales et interconnexions franco-allemandes dans De la littérature des nègres de Henri Grégoire (1808)

Par Iwan-Michelangelo D’Aprile

—

Recensions

Jennifer Ruimi, Voltaire et le théâtre de société. Le plaisir et la gloire, Paris, Hermann, 2025, 256 p.

Par Catherine Ramond

Martin Urmann, « L’Olympe même de nos lumières est jaloux ». Die Preisfragen der französischen Akademien (1670-1794) als Medium der Wissensreﬂexion, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2025.

Par Vanessa de Senarclens

Margot Damiens, Regards germaniques sur le Nord scandinave au XVIIIesiècle, Paris, Classiques Garnier, 2025, 656 p.

Par Alessandra Orlandini Carcreff

Wolfgang Fink & Norbert Waszek (dir.), Aufklärung und Vormärz. Kontinuitäten und Brüche. Des Lumières allemandes à 1848. Continuités et ruptures, Brême, édition lumière, 2024.

Par Maiwenn Roudaut