Pratiques. Linguistique, Littérature, Didactique, n° 209-210 : "Enseigner toutes les littératures"

Sous la direction de Nathalie Denizot, Blandine Longhi et Hélène Raux.

Le numéro se propose d’explorer le pluriel des littératures d’un point de vue didactique et d’en interroger les usages. Dans un contexte où les frontières de la littérature évoluent (avec l’introduction du média numérique ou l’ouverture vers les sciences sociales qui questionne la distinction traditionnelle des genres), quelle littérature l’école transmet-elle ? Quelle y est la part des littératures contemporaines, populaires, francophones ? Les corpus ont-ils évolué pour s’accorder aux préoccupations sociétales et politiques actuelles (ouverture interculturelle, œuvres abordant des questions socialement vives…) ? Il s’agit aussi d’analyser les enjeux liés à l’ouverture à de nouveaux corpus : quels en sont les effets sur les élèves et les enseignants ? Le fait d’aborder ces textes a-t-il des conséquences sur la manière d’enseigner la littérature ? Les lit-on différemment ?

Le volume s’organise en quatre sections. Un premier ensemble d’articles s’intéresse à la diversité des corpus enseignés dans les classes pour en interroger la constitution et l’usage. Qu’est-ce qui rend recevables certains corpus ? Quels sont en particulier les rôles des prescriptions institutionnelles dans la construction des corpus scolaires ? Comment les corpus sont-ils adaptés en fonction de différents publics ?

Les articles de la deuxième section questionnent les apprentissages qui peuvent être associés à des corpus jusqu’à présent peu exploités en contexte scolaire ordinaire. Chacun des articles s’attache à identifier les compétences de lecture requises par certaines caractéristiques des médiums, formes ou domaines littéraires considérés.

La troisième section articule la question des corpus avec celle des pratiques et des postures de lecture qu’ils peuvent engager. Les contributions analysent de quelle manière de nouvelles manières de lire et de travailler les textes sont appelées par l’introduction dans les classes de corpus nouveaux.

Enfin, la dernière section permet d’explorer la question via le prisme de la professionnalité enseignante. Le choix des textes étudiés en classe est en effet un geste professionnel qui cristallise de nombreux enjeux et révèle les représentations et les préoccupations, parfois divergentes, des enseignants.

Revue publiée par le Centre de recherche sur les médiations (Crem).

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Sommaire en ligne via OpenEdition

André Petitjean À la mémoire de Liliane Sprenger-Charolles (1946-2026)In memory of Liliane Sprenger-Charolles (1946-2026)

Nathalie Denizot, Blandine Longhi et Hélène Raux Enseigner toutes les littératures [Texte intégral]Teaching all literatures

Corpus et contextes d’enseignement / Corpus and teaching contexts

François Le Goff et Élise Dardill Lire une œuvre littéraire en classe de seconde : les corpus déclarés des professeurs [Texte intégral]Reading a literary work in the 10th grade: teachers’ stated corpus of works

Stéphanie Lemarchand Quelle littérature pour les élèves de lycée professionnel ? [Texte intégral]What kind of literature for vocational high school students?

Isabelle de Peretti Élèves à besoins éducatifs particuliers : quels corpus littéraires pour quelles modalités de lecture ? [Texte intégral]Students with special educational needs: which literary texts for which reading methods?

Maïté Eugène Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie : effets d’un nouvel enseignement sur le corpus recommandé [Texte intégral]Impact of the “Humanities, Literature, and Philosophy” specialization on the recommended corpus

Enjeux de l’introduction de corpus peu scolarisés / Issues surrounding the introduction of hardly-used corpus at school

Nathalie Brillant Rannou, Erika Fülöp et Gaëlle Théval Qui a peur de la littéraTube ? [Texte intégral]Who’s afraid of litteraTube?

Séverine De Croix et Dominique Ledur Introduire des albums fictionnels dans les corpus scolaires destinés aux adolescent·es : des conditions interrogées par les didacticien·nes et les enseignant·es [Texte intégral]Introducing fictional picture books into school reading lists for teenagers: conditions questioned by didacticians and teachers

Zeina Hakim Défamiliariser la littérature scolaire : représentations et pratiques enseignantes des littératures francophones à Genève et à New York [Texte intégral]Challenging the School Canon: Teachers’ Representations and Practices in Teaching Francophone Literature in Geneva and New York

Corpus littéraires et pratiques de lecture / Literary corpus and reading practices

AMarie Petitjean L’idée de littérature(s) interrogée par l’écriture créative : un dispositif écrivain/enseignant en cursus de lettres [Texte intégral]The idea of literature(s) explored through creative writing: a writing workshop paring a writer and a scholar in an academic literature program

Yassamine Fertah iScolariser la littérature orale au contact des langues-littératures au Maroc : du sujet-lecteur au sujet-orateur inter-langues [Texte intégral]Schooling Oral Literature through the Contact of Languages and Literatures in Morocco: From the Reader-Subject to the Interlingual Speaker-Subject

Bénédicte Shawky-Milcent Les lectures de toutes les littératures [Texte intégral]The readings of all literatures

Le choix des textes comme geste professionnel / The selection of texts as a professional act

Sandrine Bazile Pluralité des corpus littéraires et choix de la trace écrite [Texte intégral]Effets d’une négociation et de ses incidences dans le cadre d’une recherche collaborative à l’école élémentairePlurality of Literary Corpora and the Choice of Written Traces. The Story of a Negotiation and its Implications in a Collaborative Research Project at Primary School

Céline Foliot et Magali Brunel Lire toutes les littératures pour enseigner : l’étape essentielle de la lecture personnelle des œuvres [Texte intégral]Reading all literature to teach : the essential step of personal reading of works

Judith Émery-Bruneau et Sonya Florey Littérature consentante, concertante ou déconcertante : quelle littérature contemporaine entre dans les classes du secondaire et pour quels enjeux ? [Texte intégral]Consenting, concerting or disconcerting literature: what contemporary literature is entering secondary school classes and for what reasons?

Yoann Daumet, François Le Goff, Anne-Claire Marpeau, Kathy Similowski et Cendrine Waszak Les corpus socialement vifs [Texte intégral]

Table ronde / Roundtable discussion : Sensitive Corpus.

Note de lecture / Reading note

Arnaud Moysan Muriel Jorge & Pierre-Yves Testenoire (dirs). Les Notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier. Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Études sur l’éducation », 2024, 181 p. [Texte intégral]