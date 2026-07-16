Pascal Aquien, Oscar Wilde, écrivain. Poétique de “The Picture of Dorian Gray”

Qui est Oscar Wilde ? Un poète, un dramaturge, un essayiste, un romancier. Ce livre, fondé sur l’analyse de son unique roman, s’efforce de répondre à une question : qu’est-ce qui fait de lui un écrivain ?

Comment y répondre ? En lisant à la lettre The Picture of Dorian Gray, son architecture et son écriture, c’est-à-dire sa poétique. Sont analysés les schèmes narratifs, la création de l’espace et du temps, l’élaboration des personnages, l’onomastique, la phrase, le rythme et la cadence, la voix de l’auteur de même que le paradoxe et l’aphorisme. D’importantes clefs interprétatives émergent de l’exploitation, parfois inattendue, des genres littéraires voire d’autres formes d’art, telle la musique. L’accent est mis sur les mots, sur la façon dont ils signifient, voire dont ils s’écartent de la logique ordinaire.

Il s’agit de montrer ce qui fait de The Picture of Dorian Gray un texte à l’écriture reconnaissable et d’analyser la conception wildienne du langage : une conception marquée par l’instabilité et la fuite du sens – où demeure le plaisir et la jouissance des mots.

Ce livre est la réédition profondément revue et augmentée d’Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray : pour une poétique du roman paru en 2004 aux Éditions du Temps.

Pascal Aquien est professeur émérite de littérature anglaise à Sorbonne Université. Spécialiste d’Oscar Wilde, qu’il a préfacé pour la « Bibliothèque de la Pléiade », il a édité, présenté et traduit un grand nombre de ses œuvres. Il lui a consacré une biographie, Oscar Wilde. Les mots et les songes, parue en 2005 aux Éditions Aden.