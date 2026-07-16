Le prix « Droz - Association Humanisme et Renaissance » de l'Union Académique Internationale va récompenser, tous les deux ans, un article scientifique de qualité exceptionnelle portant sur l'humanisme et la Renaissance des XVe et XVIe siècles, qu'il s'agisse de critique littéraire ou d'histoire au sens large (histoire de l'art, du livre, du droit, des religions, etc.).

L'article, rédigé dans la langue de choix du candidat, doit avoir été publié dans les deux ans écoulés. Il ne doit pas dépasser 60 000 signes (espaces comprises). Sont éligibles les candidat(e)s ayant obtenu leur doctorat dans les six années précédant le dépôt de la candidature.

La date limite du dépôt de candidature pour le premier Prix Droz - AHR est fixée au 15 octobre 2026 pour une remise du prix début mai 2027. Les articles devront avoir été publiés entre le 15 octobre 2024 et le 14 octobre 2026.

Pour candidater, merci de compléter le formulaire accessible en ligne et de transmettre à l’adresse ecra@unionacademique.org trois documents : l'article au format PDF, un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Le prix est doté de 3000 euros.