Questionner les frontières et relever le défi des différences. 8e Doctoriales de la SFLGC (Pau)

8e Doctoriales de la SFLGC 2027

Organisées par ALTER, la SFLGC, le Master LiLAC et l’ED 481

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

Pau, mardi 8 et mercredi 9 juin 2027

Questionner les frontières et relever le défi des différences

La Société Française de Littérature Générale et Comparée (SFLGC) organise ses Doctoriales 2027 à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), les 8 et 9 juin 2027. Destinées aux doctorantes et doctorants en littérature comparée, ces Doctoriales ont pour ambition de favoriser les échanges scientifiques, la confrontation des approches et la réflexion collective autour d’un thème fédérateur – sans exclure des propositions qui se situent au-delà de ce cadre.

À une époque marquée par la multiplication des circulations, mais aussi par le renforcement de diverses formes de cloisonnement, les notions de frontière et de différence se trouvent au cœur des débats intellectuels, politiques, culturels et esthétiques. Les frontières, qu’elles soient géographiques, linguistiques, culturelles, disciplinaires ou symboliques, constituent à la fois des lignes de séparation et des espaces de rencontre, de négociation et de transformation. Elles invitent à repenser les modalités de construction des identités, les dynamiques d’échange et les formes de coexistence dans des sociétés traversées par la pluralité.

Le thème retenu pour cette 8e édition, « Questionner les frontières et relever le défi des différences », propose ainsi d’explorer les multiples manières dont les œuvres, les discours et les pratiques culturelles représentent, traversent, déplacent ou redéfinissent les frontières, tout en interrogeant les formes de l’altérité et de la diversité.

Les propositions pourront s’inscrire dans l’un des axes de réflexion suivants, sans que cette liste soit limitative.

Altérités et identités

Cet axe invite à réfléchir aux constructions de l’identité individuelle et collective à travers la rencontre avec l’autre. Les communications pourront notamment interroger les représentations de l’altérité dans les textes et les arts, les processus d’inclusion et d’exclusion, les identités plurielles, diasporiques ou transnationales, ainsi que les enjeux liés au genre, à la mémoire, à l’appartenance culturelle ou à la reconnaissance des différences.

Hybridations, comparaisons et circulations

La littérature comparée accorde une attention particulière aux phénomènes de circulation des formes, des idées et des imaginaires. Cet axe propose d’explorer les processus d’hybridation esthétique, générique ou culturelle, les transferts et réceptions, les influences réciproques, les réseaux transnationaux ainsi que les démarches comparatistes permettant de penser les interactions entre œuvres, langues et cultures.

Plurilinguisme et interculturalité

Le plurilinguisme littéraire constitue aujourd’hui un observatoire privilégié des transformations culturelles contemporaines. Les communications pourront porter sur les auteurs plurilingues, les pratiques multilingues, la traduction, l’autotraduction, les politiques linguistiques, les littératures de migration, les phénomènes de créolisation ou encore les différentes formes d’interculturalité à l’œuvre dans les productions littéraires et artistiques.

Mobilités, migrations et exils

Les déplacements volontaires ou contraints constituent des expériences privilégiées de la frontière. Les œuvres peuvent témoigner des parcours migratoires, des situations d’exil, des diasporas, des déplacements forcés ou encore des formes contemporaines de mobilité. Comment la littérature et les arts donnent-ils voix à ces expériences ?

Frontières disciplinaires et épistémologiques

La littérature comparée se construit historiquement à la croisée des disciplines. Comment les frontières entre littérature, histoire, philosophie, anthropologie, sociologie, sciences politiques, arts visuels ou études environnementales sont-elles aujourd’hui repensées ? Quels nouveaux objets, méthodes ou savoirs émergent de ces dialogues ?

Territoires, paysages et environnements

Les frontières ne concernent pas seulement les communautés humaines. Elles traversent également les relations entre nature et culture, humain et non-humain, local et global. Les approches écocritiques et géocritiques permettent d’interroger les représentations des territoires, des espaces frontaliers et des enjeux environnementaux contemporains.

Mémoire, héritages et conflits

Les différences et les frontières sont souvent façonnées par des mémoires collectives, des héritages historiques ou des expériences conflictuelles. Les communications pourront examiner les processus de transmission, de réécriture ou de contestation des récits mémoriels, ainsi que les formes de réconciliation ou de dialogue interculturel.

Corps, genres et normes

Les frontières peuvent également être envisagées comme des constructions sociales et symboliques qui définissent les appartenances, les identités et les exclusions. Les études de genre, les études queer et les approches intersectionnelles offrent des perspectives fécondes pour interroger les normes et leurs transgressions.

Humanités numériques et nouvelles frontières culturelles

Les technologies numériques redessinent les modes de création, de circulation et de réception des œuvres. Elles produisent de nouveaux espaces de rencontre, mais aussi de nouvelles formes de fragmentation ou d’inégalités culturelles. Comment penser les frontières à l’ère numérique ?

Traductions, médiation et transmission

La traduction apparaît comme l’un des lieux privilégiés de négociation des différences. Les propositions pourront s’intéresser aux pratiques de traduction, d’adaptation, de réécriture, de médiation culturelle ou de circulation des savoirs entre langues et cultures.

Littératures du monde et décentrement des regards

Les études comparatistes invitent à dépasser les cadres nationaux et eurocentrés pour envisager des perspectives plurielles. Comment les recherches actuelles contribuent-elles à déplacer les centres de gravité culturels, à faire entendre des voix marginalisées ou à reconfigurer les cartographies littéraires ?

Intermédialité, transmédialité

La littérature s’écrit au carrefour des arts, traversant les frontières entre les médias : les études comparatistes mettent en regard des textes littéraires et des tableaux, photographies, films, sculptures, œuvres musicales, ballets, etc., pour considérer les déplacements ou les transferts d’un médium l’autre. Les communications pourront considérer ces dynamiques d’échanges et ces points de contact.

Cultures savantes et cultures populaires

Les frontières qui séparent les cultures savantes ou légitimées et les cultures populaires deviennent aussi poreuses dans les corpus de thèses qui s’intéressent à des productions telles que le jeu vidéo, la bande dessinée ou les séries télévisées. L’étude de ces objets non conventionnels ou qui ne ressortissent pas au canon requiert de forger de nouveaux outils théoriques, que les communications pourront présenter.

Modalités de soumission

Les doctorantes et doctorants souhaitant participer sont invité·e·s à soumettre une proposition de communication comprenant :

- un titre ; université d’appartenance ; directrice ou directeur de thèse ; début des recherches

- un résumé d’environ 300 mots ;

- une courte notice bio-bibliographique (100 mots maximum) ;

- éventuellement l’indication de l’axe dans lequel s’inscrit la proposition.

Les propositions présentées doivent être en lien avec les travaux de recherches doctorales en cours des intervenant·e·s. Les communications retenues feront l’objet d’une présentation orale d’une vingtaine de minutes, suivie d’un temps d’échange. Deux conférences plénières et une ou deux tables rondes contribueront à l’exploration de la thématique ; un temps sera consacré à la présentation des modalités de qualification en 10e section du CNU.

Date limite d’envoi des propositions : 15 novembre 2026

Notification aux participant·e·s : 15 janvier 2027

Adresses de soumission : caroline.fischer@univ-pau.fr et laurence.comut@univ-pau.fr

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux à Pau pour ces Doctoriales 2027, qui seront l’occasion de réfléchir collectivement aux enjeux contemporains des frontières, des circulations et des différences dans les littératures, les arts et les cultures du monde.

Pour participer à l’événement, il convient d’être membre de la SFLGC.

L’UPPA ne demande pas de frais d’inscription. Les participants et participantes seront invité·e·s aux déjeuners des 8 et 9 juin ainsi qu’à un cocktail en ville le 8 juin au soir. Les autres frais (voyage, hébergement) restent à la charge des participant·e·s, qui peuvent solliciter leur unité de recherche et/ ou leur École Doctorale.

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Comité scientifique :

Yvan Daniel

Sylvain Dreyer

Caroline Fischer

Jean-Louis Haquette

Yves Landerouin

Laurence Riu-Comut

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Comité d’organisation :

Caroline Fischer

Yves Landerouin

Francesca Montanaro

Laurence Riu-Comut