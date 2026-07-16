Journée d'études LIRISOCEANIE#3.8 « Dialogues sur la scénographie en Océanie », en ligne

jeudi 23 juillet entre 22h et 00h30 (heure de Paris) sous la direction scientifique de Sam Trubridge dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Grâce à la traduction simultanée, vous pouvez sous-titrer les interventions dans la langue de votre choix.

Responsable :

Romain Fohr (Direction LIRIS - Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale Arts & Médias)