La cosmopolitique renvoie à deux grandes traditions de pensée. La première, héritée de l’Antiquité puis des Lumières, envisage la possibilité d’une communauté humaine capable de dépasser les frontières poli- tiques, culturelles ou nationales au nom de valeurs universelles telles que la justice, la paix ou les droits. Une seconde approche, développée notamment dans l’anthropologie de l’environnement ainsi que dans les écologies autochtones et décoloniales, met l’accent sur la rencontre entre des savoirs et des mondes hétérogène : modernes et non modernes, scientifiques et vernaculaires. Dans cette perspective, la cosmopolitique ne vise pas l’unité, mais les conditions d’une coexistence entre des différences irréductibles. Sous le titre Cosmopolitiques, une livraison de la revue Critique vient explorer la pluralité des cosmopolitiques dans un contexte marqué par l’intensification des crises écologiques, sociales et géopolitiques. Le sommaire en est accessible en ligne via Fabula.