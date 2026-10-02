Après avoir mené une efficace contre-enquête sur Fenêtre sur cour, Pierre Bayard prend une nouvelle fois le maître du suspens à son propre piège, en se penchant (sans appréhension )sur Le Mystère Vertigo, car quel spectateur de bon sens peut croire en l’explication proposée à la fin du film d’Hitchcock ? Le réalisateur lui-même se plaisait à en souligner les invraisemblances. Notre détective reprend donc l’enquête à zéro, en se demandant non seulement qui a commis le meurtre de l’héroïne, mais aussi si celui-ci n’en dissimulerait pas un autre, passé jusqu’à présent inaperçu.

Rappelons au passage les Variations Vertigo orchestrées voici deux ou trois ans par François Dumont, qui s'attache à la série des écrits et des films qui tournent autour de Scottie suivant Madeleine dans les méandres de la ville et du temps. L'essaysiste se laisse prendre à son tour dans la spirale, et engage une filature du film de Hitchcock, à la recherche de ce qui le hante et de ce qu’il a hanté.