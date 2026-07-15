Femmes, une minorité paradoxale dans les mondes hispaniques : domination, visibilité et émancipation (Paris)

Cette journée d’études, organisée dans le cadre du réseau sur « Les minorités dans les mondes hispaniques », propose d’explorer la condition féminine à travers un paradoxe : bien que constituant la moitié de l’humanité, les femmes ont souvent été reléguées, dans l’histoire et ses représentations, au statut de « minorité ». L’objectif de cette journée est d’analyser la tension constante entre les structures de domination et les stratégies de visibilisation et d’émancipation déployées par les femmes du Moyen Âge à nos jours.

Les thématiques suivantes seront abordées : le féminin dans la langue et les stéréotypes, la situation de la femme juive dans l’Espagne du Moyen Âge, l’écriture féminine au Siècle d’or, la femme romancière dans l’Amérique du Sud, la femme mapuche à travers sa poésie émancipatrice, les autrices de bandes dessinées espagnoles et les représentations de la femme dans la littérature de jeunesse et dans le cinéma. Un débat final permettra d’ouvrir des perspectives de travail.

Ce bref colloque aura lieu au Colegio de España à Paris le 28 septembre 2026.

Découvrir le programme…