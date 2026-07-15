Journée d'étude

"Le cinéma de Teresa Villaverde : poétique des désorientations"

Université de Poitiers

Organisation : Robert Bonamy et Sandra Teixeira (Laboratoire FORELLIS, Université de Poitiers)

Teresa Villaverde est l’une des cinéastes les plus singulières du cinéma européen contemporain. Révélée par A Idade Maior (1991) et reconnue pour plusieurs films marquants, dont Os Mutantes (1998) et Transe (2006), elle a fait l’objet d’une rétrospective intégrale au Centre Pompidou en 2019. Pourtant, cette reconnaissance n’a suscité aucune publication monographique et aucun travail universitaire d’envergure. Cette lacune, surprenante au regard de la densité de son œuvre, nous conduit à l’organisation de cette journée d’étude le 11 mars 2027.

Le titre « poétique des désorientations » entend mesurer la pluralité des registres dans lesquels la désorientation opère chez Villaverde. Désorientation des personnages d’abord : jeunes errants, corps en fuite ou en retrait, traversant des espaces urbains et périphériques - banlieues lisboètes, hôtels sans ancrage d’Europe centrale dans Transe, plages fluviales du Tage dans Colo (2017). Désorientation géographique et politique ensuite : les films s’inscrivent dans une histoire du Portugal post-révolutionnaire, tout en interrogeant la pauvreté et la violence des institutions. Son plus récent long métrage, Justa (2025) s’engage sur les terrains calcinés par l’incendie de Pedrógão Grande. Teresa Villaverde y construit une fiction de la mémoire hantée et des corps brulés, inscrivant le drame dans une réflexion sur la perte et la survivance. La désorientation est ainsi aussi celle du réalisme lui-même. La mise en scène de Villaverde, selon un sens particulièrement remarquable du cadrage et du montage, côtoie des tonalités fantastiques. L’analyse esthétique approfondie de ses films devra s’engager dans la texture même des plans et du montage, sans en rester à des évocations thématiques.

Ses réalisations documentaires ne doivent être en aucune manière négligées, notamment dans leur capacité à proposer une réflexion sur la création, y compris dans d’autres disciplines artistiques et à la faveur d’autres médiums (dont la musique et la danse, en articulation avec des terrains politiques). En 2003, elle réalise A Favor da Claridade, documentaire commandé par la 50e Biennale de Venise sur l’artiste plasticien Pedro Cabrita Reis. Six Portraits of Pain (court métrage documentaire expérimental, 2018 ; réalisé à partir d’une composition du musicien portugais António Pinho Vargas) et Où en êtes-vous, Teresa Villaverde ? (court métrage documentaire, 2019) constituent aussi des films décisifs. Pour le film de 2019, commandé par le Centre Pompidou, Teresa Villaverde se rend à Rio de Janeiro, qui fête son carnaval après l’élection de Jair Bolsonaro. Le film se concentre sur l’école de samba de Mangueira, qui dédie son hymne aux communautés oubliées et à Marielle Franco.

Cette journée d’étude souhaite réunir des contributions en esthétique du cinéma, en études portugaises et lusophones privilégiant des approches culturelles et historiques ainsi qu’en études de genre, afin de construire un premier espace d’étude à la hauteur de cette œuvre insuffisamment considérée à ce jour. Un partenariat avec le cinéma TAP Castille est à l’étude afin de proposer en parallèle de cette JE une rétrospective de plusieurs films de la cinéaste.



Axes possibles :

- Analyses filmiques des formes, des modalités figuratives et des récits, dans la fiction et/ou le documentaire.

- Teresa Villaverde aux prises avec le Portugal contemporain : portrait d’une jeunesse incomprise, traversée des tensions socio-économiques, interrogation des politiques sociales.

- Espaces et paysages dans l’œuvre de Teresa Villaverde.

- L’esthétique de Teresa Villaverde : influences et héritages (ou comment les cinéastes se sont inspiré·es de son œuvre).

- L’œuvre de Teresa Villaverde au prisme des études de genre



Les propositions résumées d’articles peuvent être rédigées en français, anglais ou portugais et devront comprendre le nom, affiliation, adresse mail et quelques lignes de présentation de l’auteur.e, ainsi qu’une proposition de titre et un résumé de 2 000 à 3 000 caractères (espaces comprises). Elles doivent être envoyées à robert.bonamy@univ-poitiers.fr et sandra.teixeira@univ-poitiers.fr avant le 30 septembre 2026.



Comité scientifique : Robert Bonamy, Corinne Maury, Alexandre Moussa et Sandra Teixeira (Université de Poitiers) ; Rémi Fontanel (Université Lumière-Lyon 2) ; Marc Gruas (Université Toulouse-Jean Jaurès); Anabela Oliveira (UTAD-Universidade de Vila Real) ; Agnès Pellerin (chercheuse INET-md/ Universidade Nova de Lisbonne-FCSH).