Revue Textimage, n°19 : Quignard en images
dir. Maxime Cartron
L’œuvre de Pascal Quignard, c’est presque un truisme de l’écrire, vit et respire par l’image ; elle se nourrit du dialogue avec les artistes et les peintres au moins autant que de celui avec les musiciens. Il semble donc qu’elle fournisse un champ d’investigation idéal pour aborder le thème Un auteur en images, puisqu’elle peut couvrir toutes les déclinaisons de cette formule, comme le montrent les articles rassemblés ici.
Entretien avec Bernard Vouilloux
Lecture, écriture et rhétoriques de l’image
Irène Fenoglio
L’image comme antériorité sensible de l’écriture chez Pascal Quignard
Agnès Cousin de Ravel
Quignard, de la page à la scène, le texte et l’image en face à face
Mina Norouzi et Allahshokr Assadollahi
Quignard, ou l’art du récit en image
Gilles Declercq
Lector errabundus. Images quignardiennes et rhétorique de la lecture
Noir quignardien
Mireille Calle-Gruber
il fait venir l’image d’un théâtre obscurément.
Pascal Quignard dans l’œil de la ténèbre
Jonathan Degenève
Rencontre sur fond noir entre le texte et l’image
dans La Nuit sexuelle de Pascal Quignard
Stéphanie Boulard
Noir comme corbeau. Les dessins de Pascal Quignard
Peintures et gravures
Stella Spriet
La peinture dans l’œuvre de Pascal Quignard : une porte
ouverte sur l’autre monde
Clément Girardi
Natures mortes chez Pascal Quignard
Marouene Souab
La picturalisation du Jadis chez Quignard
Alexandre Solans
L’énigme au fond du puits : écrire Lascaux, de Bataille à Quignard
Damien Fortin
Les ombres bleues de la vengeance. A propos de
La Frontière de Pascal Quignard
Maxime Cartron
Les réunions du sensible : résurgence des images et
« retentissements de l’émotion » dans L’Amour, la Mer