Revue Textimage, n°19 : Quignard en images

dir. Maxime Cartron

L’œuvre de Pascal Quignard, c’est presque un truisme de l’écrire, vit et respire par l’image ; elle se nourrit du dialogue avec les artistes et les peintres au moins autant que de celui avec les musiciens. Il semble donc qu’elle fournisse un champ d’investigation idéal pour aborder le thème Un auteur en images, puisqu’elle peut couvrir toutes les déclinaisons de cette formule, comme le montrent les articles rassemblés ici.

Sommaire

Entretien avec Bernard Vouilloux

Lecture, écriture et rhétoriques de l’image

Irène Fenoglio

L’image comme antériorité sensible de l’écriture chez Pascal Quignard

Agnès Cousin de Ravel

Quignard, de la page à la scène, le texte et l’image en face à face

Mina Norouzi et Allahshokr Assadollahi

Quignard, ou l’art du récit en image

Gilles Declercq

Lector errabundus. Images quignardiennes et rhétorique de la lecture

Noir quignardien

Mireille Calle-Gruber

il fait venir l’image d’un théâtre obscurément.

Pascal Quignard dans l’œil de la ténèbre

Jonathan Degenève

Rencontre sur fond noir entre le texte et l’image

dans La Nuit sexuelle de Pascal Quignard

Stéphanie Boulard

Noir comme corbeau. Les dessins de Pascal Quignard

Peintures et gravures

Stella Spriet

La peinture dans l’œuvre de Pascal Quignard : une porte

ouverte sur l’autre monde

Clément Girardi

Natures mortes chez Pascal Quignard

Marouene Souab

La picturalisation du Jadis chez Quignard

Alexandre Solans

L’énigme au fond du puits : écrire Lascaux, de Bataille à Quignard

Damien Fortin

Les ombres bleues de la vengeance. A propos de

La Frontière de Pascal Quignard

Maxime Cartron

Les réunions du sensible : résurgence des images et

« retentissements de l’émotion » dans L’Amour, la Mer