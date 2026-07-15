Jean Galbert de Campistron, Théâtre complet. Tome II. Tragédies (Ruoting Ding, Céline Fournial, Caroline Labrune et Yasmine Loraud, éd.)

Jean Galbert de Campistron

Théâtre complet. Tome II. Tragédies

Édition de Ruoting Ding, Céline Fournial, Caroline Labrune et Yasmine Loraud

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du théâtre français », n° 124, 2026.

Le deuxième tome du Théâtre complet de Jean Galbert de Campistron rassemble plusieurs tragédies aussi bien publiées aux XVIIe et XVIIIe siècles que restées manuscrites. Cette édition permet au lecteur de découvrir et d’apprécier l’œuvre d’un des dramaturges majeurs du règne de Louis XIV.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406205142 - au prix de 112 euros