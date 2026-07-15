Rossella Saetta Cottone

Aristophane et l'art de l’injure. Poétique et pragmatique

Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 34, 2026.

Comment agit l’injure dans les comédies d’Aristophane (Ve siècle av. J.-C.) ? En prenant en compte la spécificité du contexte théâtral, l’histoire des genres poétiques, et le rôle de l’injure dans la dramaturgie comique et dans la définition de la poétique de l’auteur, on tente de répondre à cette interrogation.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406202950 - au prix de 92 euros