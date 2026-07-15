Jouda Sellami (dir.), Dérives guerrières dans la littérature française du Moyen Âge et du XVIe siècle

Collectif

Dérives guerrières dans la littérature française du Moyen Âge et du XVIe siècle

Sous la direction de Jouda Sellami

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 728, série « Civilisation médiévale » n° 70, 2026.

Les études présentées dans cet ouvrage tentent d’identifier et d’analyser les dérives guerrières inscrites dans l’histoire et la littérature du Moyen Âge et de la Renaissance en analysant leurs modes et techniques de transcription ainsi que leur réception.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406201649 - au prix de 79 euros