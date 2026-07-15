Jouda Sellami (dir.), Dérives guerrières dans la littérature française du Moyen Âge et du XVIe siècle
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Dérives guerrières dans la littérature française du Moyen Âge et du XVIe siècle
Sous la direction de Jouda Sellami
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 728, série « Civilisation médiévale » n° 70, 2026.
Les études présentées dans cet ouvrage tentent d’identifier et d’analyser les dérives guerrières inscrites dans l’histoire et la littérature du Moyen Âge et de la Renaissance en analysant leurs modes et techniques de transcription ainsi que leur réception.
Existe également en version reliée - EAN 9782406201649 - au prix de 79 euros