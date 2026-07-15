Corinne Fournier Kiss et Valentina Ponzetto (dir.), Sociabilités et spectacles chez George Sand

Collectif

Sociabilités et spectacles chez George Sand

Sous la direction de Corinne Fournier Kiss et Valentina Ponzetto

Paris, Classiques Garnier, coll. « Carrefour des lettres modernes », n° 19, 2026.

Au point de rencontre entre pratiques sociales et mises en scène littéraires, les sociabilités sandiennes apparaissent indissociables du spectacle. L’ouvrage met en lumière la place de Sand au cœur d’amitiés internationales et interartistiques, et sa vision du spectacle comme coopération créatrice.

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