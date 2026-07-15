Corinne Fournier Kiss et Valentina Ponzetto (dir.), Sociabilités et spectacles chez George Sand
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Sociabilités et spectacles chez George Sand
Sous la direction de Corinne Fournier Kiss et Valentina Ponzetto
Paris, Classiques Garnier, coll. « Carrefour des lettres modernes », n° 19, 2026.
Au point de rencontre entre pratiques sociales et mises en scène littéraires, les sociabilités sandiennes apparaissent indissociables du spectacle. L’ouvrage met en lumière la place de Sand au cœur d’amitiés internationales et interartistiques, et sa vision du spectacle comme coopération créatrice.