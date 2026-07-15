IIe Congrès International « Le monstre et la méchanceté. Articulations et dérivations de l’idée du Mal dans la culture » (université de León)

La présente rencontre académique, de nature interdisciplinaire, s’inscrit dans le prolongement de la première édition, intitulée «El monstruo y el miedo. Indagaciones sobre

la monstruosidad y su relación con lo humano», qui s’est tenue en octobre 2025 à l’Université de León. Si cette première manifestation visait à analyser les multiples modalités selon lesquelles le monstrueux s’articule autour de la terreur et des effets que celle-ci produit sur l’être humain, cette nouvelle édition entend approfondir une autre de ses dérivations fondamentales : sa relation avec la méchanceté et le Mal. Cette association, toutefois, est loin d’être stable ou univoque, comme en témoignent les nombreuses tentatives visant à comprendre le principe du Mal, lequel constitue une préoccupation philosophique, religieuse, sociopolitique et anthropologique traversant l’histoire de l’humanité sous des formes diverses.

Cette année, l’attention se porte sur les articulations du mal : ses représentations, ses imaginaires, ses mécanismes de légitimation et ses liens avec le monstrueux dans la

littérature, le cinéma, les arts, la philosophie ou encore l’histoire — en somme, dans l’ensemble des disciplines relevant des arts et des humanités. L’objectif est de problématiser l’émergence et la délimitation du mal à partir de ces différents champs de savoir ; de penser l’idée du Mal en relation avec le motif du monstre qui surgit de l’obscurité pour déstabiliser l’ordre, favoriser le chaos, pervertir les conditions supposées de stabilité et conduire, finalement, à la célébration même de son existence.

Axes thématiques

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans les champs de connaissance précédemment mentionnés ou interroger l’un ou plusieurs des axes thématiques suivants :

1. Parcourir les frontières de l’éthique : la genèse du Mal face à l’idée du Bien.

2. Comportements non normatifs : du monstre mythologique à la conduite criminelle.

3. Iconographies du mal ou les modes de représentation de l’aberrant.

4. Théologies du Mal.

5. Le monstre politique : censure, répression, manipulation de l’histoire et institutionnalisation du mal.

6. Marginalité et exclusion sociale : relégation et stigmatisation des individus inadaptés ou déviants.

7. La construction de l’Autre : le mythe de la civilisation face à la barbarie.

8. Technologie, surveillance et formes contemporaines de déshumanisation et de violence.

9. La monstruosité féminine et les poétiques de la perversité : de l’ange du foyer à la femme infâme.

10. Masculinités en conflit : les liens entre les représentations du masculin et l’exercice du mal.

11. Méchants et héros en déconstruction : analyse d’un mythe culturel.

12. Monstruosités queer : confrontation entre la norme et la dissidence dans les configurations sexo-genrées.

13. Corps monstrueux : maladie, mutation, contamination et difformité.

14. Créatures hybrides : perversités non humaines ou plus qu’humaines.

15. Écogothique, effondrement climatique et représentations du mal écologique : paysages toxiques, ruines environnementales et imaginaires de l’horreur à l’ère de l’Anthropocène.

16. Espaces liminaires et hétérotopies du mal : où habite le monstre ?

17. Folk horror : magie, superstition, ritualité et paganisme.

18. La domestication de la méchanceté : la construction du monstre à partir des logiques hégémoniques.

Soumission des communications

Nous invitons toutes les personnes souhaitant participer à cette rencontre à explorer la manière dont l’art, la littérature, le cinéma, la philosophie, l’histoire, l’histoire de l’art ou les sciences humaines au sens le plus large ont abordé la question du mal en relation avec le monstrueux.

Cette rencontre se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2027 selon un format hybride : à la fois en ligne et en présentiel, au siège de la Faculté de Philosophie et de Lettres de l’Université de León (Espagne).

Les propositions de communication, originales et inédites, dont la durée de présentation orale ne devra pas dépasser 20 minutes, devront être envoyées sous la forme d’un seul document PDF à l’adresse e-mail congresomonstruoule@gmail.com avant le 31 octobre 2026. Les propositions devront inclure les informations suivantes :

- Nom et prénom

- Adresse e-mail de contact

- Affiliation

- Titre de la proposition

- Brève synthèse de la proposition (300 mots maximum)

- Thème(s) auquel/auxquels se rattache la proposition

- Brève biographie (300 mots maximum)

- Préférence de participation : en présentiel/en ligne

Par ailleurs, les propositions de tables rondes, comprenant au maximum 4 propositions de communication, seront également prises en compte ; dans ce cas, le titre de la

table ronde devra être précisé dans le document PDF, en plus des informations indiquées précédemment.

Les langues acceptées lors du congrès seront l'espagnol, l'anglais et le français.

Les propositions individuelles et celles de panels seront évaluées par le comité scientifique. L'organisation du congrès communiquera l'acceptation ou le rejet des propositions à l'adresse e-mail de contact fournie le 22 décembre 2026.

Inscription

Vous trouverez ci-dessous les tarifs d'inscription au congrès :

- Docteurs présentant une communication : 60 €

- Doctorants/étudiants en master présentant une communication : 40 €

- Membres de l'Université de León présentant une communication : 20 €

- Étudiants/participants sans communication de l'Université de León : 15 €

- Étudiants/participants externes sans communication : 25 €

Les dates et les instructions pour finaliser l’inscription, qui s’effectuera via la plateforme de Extensión Universitaria de l’Université de León (plateforme pour la formation

continue), seront communiquées ultérieurement.

L’inscription en tant qu'auditeur libre et l'obtention du certificat qui en découle impliquent la participation à au moins 80 % des sessions du congrès, ainsi que la remise d'un bref résumé et/ou d'une réflexion (deux pages maximum) sur les thèmes abordés au cours des sessions. Ce résumé devra être envoyé à l'adresse e-mail congresomonstruoule@gmail.com après la fin du congrès.

Publication

À l'issue du congrès, les modalités de publication seront communiquées, ainsi que les dates limites d'envoi des manuscrits, qui feront ensuite l'objet d'une évaluation par les pairs en aveugle.