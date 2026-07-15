Cycle de séminaires sur l'ironie (2026-2027)

Frédéric Martin-Achard et Laélia Véron proposent un cycle de séminaires de travail interdisciplinaire (ouverts au public) sur l'ironie.

Premières séances

"Ironie, pouvoir et rapports de force" (coordination par Laélia Véron): le mercredi 07 octobre 2026 à l'Université d'Orléans

"Ironie, valeur et légitimation dans le champ littéraire" (coordination par Frédéric Martin-Achard) : en avril 2027 à l'Université de Saint-Etienne

Le programme sera complété ultérieurement.

Pour toute information, écrire à <frederic.martin.achard@univ-st-etienne.fr>; Laelia.Veron@univ-orleans.fr