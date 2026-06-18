René Depestre, En état de poésie – En estado de poesía, éd. Cécile Bertin-Elisabeth et José Manuel Cruz Rodriguez

René Depestre (1926-2023), écrivain et poète haïtien né à Jacmel, s'engage très tôt en politique et en littérature. Contraint à l'exil pour son opposition aux dictatures, il fait du déracinement le moteur de son œuvre. À Paris, il fréquente les milieux surréalistes et les figures de la négritude comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, puis séjourne à Cuba avant de s'installer en France. Son écriture mêle poésie et engagement, explorant l'identité, la mémoire et la liberté. Prix Renaudot 1988 pour Hadriana dans tous mes rêves, il affirme dans En état de poésie (1980), objet de cette édition bilingue, une voix lyrique et combative célébrant les cultures noires et la dignité humaine.