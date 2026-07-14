Albert Einstein, Pourquoi le socialisme ?

On connaît Einstein comme l’un des plus grands savants du xxᵉ siècle. On sait moins qu’il fut aussi un critique résolu du capitalisme.

Publié en 1949, Pourquoi le socialisme ? est un texte bref, limpide, d’une remarquable clarté. En quelques pages, Einstein montre comment la recherche du profit dérègle l’économie, fragilise les individus et affaiblit la démocratie. À cette logique, il oppose l’idée d’une organisation économique tournée vers les besoins de tous, sans jamais sacrifier la liberté.

Cette édition permet de redécouvrir un texte essentiel, mais aussi un Einstein politique trop souvent oublié : un penseur de l’éducation, de la démocratie et de la justice sociale.

Albert Einstein (1879-1955), physicien parmi les plus importants du xxe siècle, fut aussi une figure intellectuelle majeure de son temps.

John Bellamy Foster, éditeur de la Monthly Review et professeur émérite de sociologie à l’université de l’Oregon.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La révolution politique d’Einstein", par Martino Lo Bue

Pourquoi le socialisme ? propose la traduction de l’article qu’Albert Einstein écrivit en 1949 – et qui fut publié aux États-Unis par la Monthly Review – pour expliquer son adhésion aux idéaux du socialisme. À l’aide des deux essais qui accompagnent ce texte, la mise en situation de cet Albert Einstein socialiste, s’opposant au libéralisme économique et à ses conséquences, nous parle avec urgence.