D. H. Lawrence, Apocalypse, suivi de Réflexions sur la mort d'un porc-épic et autres essais

Traduction de Thérèse Aubray

Texte essentiel de la pensée de D. H. Lawrence, Apocalypse est une vision poétique et hallucinatoire où chaos et destruction se mêlent à lumière et renaissance, offrant une méditation intense sur la fin des temps et la transformation de l’âme humaine. On y retrouve ainsi les thèmes récurrents dans l’oeuvre de l’auteur de L’Amant de Lady Chatterley : l’amour, la mort, la rédemption et son amour de la nature. Pour compléter notre vision de Lawrence l’essayiste, part moins connue mais tout aussi importante de l’oeuvre, on trouvera dans ce volume les essais réunis par sa traductrice historique, Thérèse Aubray, sous le titre Réflexions sur la mort d’un porc-épic.

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Table des matières

APOCALYPSE

RÉFLEXIONS SUR LA MORT D’UN PORC-ÉPIC ET AUTRES ESSAIS

Préface

La couronne

Le roman

Celui qui se mord la queue

Bénis soient les puissants

L’enfance de l’amour

Réflexions sur la mort d’un porc-épic

Aristocratie

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La contre-Apocalypse de D. H. Lawrence", par Marc Porée

Des écrits de David Herbert Lawrence, on ne sort jamais indemne. De la lecture de son Apocalypse, récemment ressortie dans une traduction de Thérèse Aubray livrée en 1949, encore moins. Composé dans la dernière année de sa vie, à l’aube d’une mort survenue à l’âge de quarante-quatre ans, l’essai crépite sous les feux d’une ardeur qui consume autant qu’elle bouscule et dérange. Sous prétexte d’expliquer le dernier livre de la Bible, qu’il place sous le signe de la destruction, Lawrence lui oppose une vibrante et solaire contre-Apocalypse, quitte à s’y brûler les ailes.