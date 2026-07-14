Cours d'expression-communication en 1ère année département TC (IUT de Sceaux)

L'IUT de Sceaux recherche un ou plusieurs intervenants (profil de professeur de français) pour des cours d'Expression, Communication et Culture (ECC) en 1ère année de BUT Techniques de commercialisation, au sein du Département TC à l'IUT de Sceaux (92- RER B Sceaux ou Robinson), pour le semestre 1 à partir du 14 septembre, pour 10 semaines de cours.

Quatre groupes sont à pourvoir. Chaque groupe représente un bloc de 3h par semaine pour l'enseignant (1h de TD et 2h de TP, en demi-groupe), soit 30h pour le semestre (120h en tout, si l'intervenant prend en charge les 4 groupes disponibles). Il s'agit de faire travailler l'expression écrite, la prise de parole à l'oral, de faire pratiquer la recherche documentaire, la restitution écrite ou orale de cette recheche documentaire et d'améliorer la culture générale (presse, cinéma, histoire..., etc.).

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV à Olivier Bravard (olivier.bravard@universite-paris-saclay.fr), responsable de cet enseignement en L1.