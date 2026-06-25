L. Petit, V. Tiffon et Ch. de Paiva Santana (dir.), Arts et dé-coïncidence. Réel, raté, inouï. Préface de F. Jullien

Chercheurs et artistes expérimentent l'opérativité et l'efficacité du concept de dé-coïncidence forgé par le philosophe François Jullien en le mettant à l'épreuve des arts. Le concept de dé-coïncidence proposé par le philosophe, helléniste et sinologue François Jullien a fédéré, pendant une année, une équipe de chercheurs et artistes venus de différents horizons : des philosophes, des psychanalystes, des artistes peintres, des compositeurs, des enseignants-chercheurs de l'université d'Aix-Marseille et un metteur en scène ont lancé une véritable expérience de recherche à laquelle François Jullien lui-même s'est associé. Ensemble, ils ont cherché à rendre compte de l'opérativité et de l'efficacité du concept de dé-coïncidence à l'épreuve des arts. De leurs diverses rencontres est né cet ouvrage, organisé selon cinq axes thématiques qui ont émergé de leurs rencontres : " Dé-coïncidence : décapement, décalement, découvrement " ; " Réel, raté, inouï " ; " Écart, effet (entre) " ; " Rouvrir des possibles " ; et enfin " Différence et dé-coïncidence ". Chaque chapitre de ce volume résulte donc d'une nécessité d'approfondir une thématique en particulier, soit du fait de son caractère insistant, soit parce qu'elle soulève des questions, voire des points de confrontation, lors des rencontres interdisciplinaires, notamment le concept même de dé-coïncidence en lien avec la notion de différance, ou celui d'inouï avec la notion de réel.