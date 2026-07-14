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Tala y Lagar de Gabriela Mistral: entre lo local y lo universal, entre lo íntimo y lo colectivo

Tala y Lagar de Gabriela Mistral: entre lo local y lo universal, entre lo íntimo y lo colectivo

Publié le par Noémie Rochat Nogales (Source : https://hlli.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2026/06/Tala-y-Lagar-de-Gabriela-Mistral-jornada-de-estudio-V4.pdf)

Esta jornada de estudio, que se sitúa en la prolongación del coloquio internacional 
coorganizado con el CELICH y la Universidad Católica de Chile en septiembre de 2025 y se 
enmarca en la temática mistraliana alrededor de Tala y Lagar de la preparación a las 
oposiciones a profesorado del español en Francia (Agrégation interne 2027), tiene como 
objetivo el de confrontar miradas sobre estas dos obras esenciales en la producción 
mistraliana, ofrecer puntos de vista siempre renovados sobre la creación de Gabriela y 
confirmar, si fuese necesario, que los poemas de Mistral se sitúan a años luz de muchos 
estudios caricaturescos que la presentaron como poeta fácil y la redujeron a la creación de 
rondas para niños.

Así, este evento pretende mostrar cómo los dos libros mistralianos Tala y Lagar se 
sitúan entre lo local y lo universal, entre lo íntimo y lo colectivo. Para contestar esta 
problemática, se llevará a cabo una reflexión sobre temas como  - 
el imaginario rural de la infancia y de la poeta que escribe ambos poemarios lejos de 
su tierra,  la musicalidad y la conciencia metapoética que Mistral introduce en sus versos 
mediante el empleo de una isotopía del canto y de la voz,  
el uso de lo coloquial y la renovación poética llevada a cabo por Mistral,  
la versificación y los géneros poéticos adoptados, la métrica y los procedimientos 
estilísticos característicos del discurso poético mistraliano,  
la presencia de un Yo lírico femenino dada la preocupación por la mujer en todas sus 
facetas y de un Yo caracterizado por su marginalidad, 
el terruño y la apertura al continente así como al mundo. 

Comité organizador :  
Lise Demeyer y Benoît Santini (ULCO, UR 4030 HLLI). 


Comité científico :  
Dante Barrientos Tecún (Aix-Marseille Université) 
José Manuel Camacho (Universidad de Sevilla) 
Anaïs Fabriol (Université de Bretagne Occidentale) 
Sandra Hernández (Université Lyon 2) 
Néstor Ponce (Université Rennes 2) 


Programa :
Inauguración : 18:30h-18:40h. 
18:40-19:00: Elizabeth Horan (Arizona States University): «El mapa secreto de Tala: lugares, 
personas y revelaciones inéditas (Barcelona, 1935)». 
19:00-19:20: Yenny Ariz (Universidad Católica de la Santísima Concepción): «La 
experiencia del duelo en Lagar». 
19:20-19:40: Barbara Seray (Université Bordeaux Montaigne et Université Littoral Côte 
d’Opale): «Le motif de la maison dans le recueil de poèmes Lagar (1954)». 
19:40-20:00: Paula Miranda (Universidad Católica de Chile): « Heterotopía y extopía en 
"Saudade" (Tala) y "Luto" (Lagar y Lagar II) de Gabriela Mistral ». 
20:00-20:20: Magda Sepúlveda Eriz (Universidad Católica de Chile): «Mistral escucha sus 
ríos». 
20:20-20:40: Alfredo Gorrochotegui Martell (Universidad de Navarra): « Gabriela Mistral y 
Jacques Maritain ante las crisis del siglo XX: una lectura histórico-intelectual de Tala
Lagar ». 
Debate: 20:40-21:20.