Tala y Lagar de Gabriela Mistral: entre lo local y lo universal, entre lo íntimo y lo colectivo

Esta jornada de estudio, que se sitúa en la prolongación del coloquio internacional

coorganizado con el CELICH y la Universidad Católica de Chile en septiembre de 2025 y se

enmarca en la temática mistraliana alrededor de Tala y Lagar de la preparación a las

oposiciones a profesorado del español en Francia (Agrégation interne 2027), tiene como

objetivo el de confrontar miradas sobre estas dos obras esenciales en la producción

mistraliana, ofrecer puntos de vista siempre renovados sobre la creación de Gabriela y

confirmar, si fuese necesario, que los poemas de Mistral se sitúan a años luz de muchos

estudios caricaturescos que la presentaron como poeta fácil y la redujeron a la creación de

rondas para niños.

Así, este evento pretende mostrar cómo los dos libros mistralianos Tala y Lagar se

sitúan entre lo local y lo universal, entre lo íntimo y lo colectivo. Para contestar esta

problemática, se llevará a cabo una reflexión sobre temas como -

el imaginario rural de la infancia y de la poeta que escribe ambos poemarios lejos de

su tierra, la musicalidad y la conciencia metapoética que Mistral introduce en sus versos

mediante el empleo de una isotopía del canto y de la voz,

el uso de lo coloquial y la renovación poética llevada a cabo por Mistral,

la versificación y los géneros poéticos adoptados, la métrica y los procedimientos

estilísticos característicos del discurso poético mistraliano,

la presencia de un Yo lírico femenino dada la preocupación por la mujer en todas sus

facetas y de un Yo caracterizado por su marginalidad,

el terruño y la apertura al continente así como al mundo.



Comité organizador :

Lise Demeyer y Benoît Santini (ULCO, UR 4030 HLLI).



Comité científico :

Dante Barrientos Tecún (Aix-Marseille Université)

José Manuel Camacho (Universidad de Sevilla)

Anaïs Fabriol (Université de Bretagne Occidentale)

Sandra Hernández (Université Lyon 2)

Néstor Ponce (Université Rennes 2)



Programa :

Inauguración : 18:30h-18:40h.

18:40-19:00: Elizabeth Horan (Arizona States University): «El mapa secreto de Tala: lugares,

personas y revelaciones inéditas (Barcelona, 1935)».

19:00-19:20: Yenny Ariz (Universidad Católica de la Santísima Concepción): «La

experiencia del duelo en Lagar».

19:20-19:40: Barbara Seray (Université Bordeaux Montaigne et Université Littoral Côte

d’Opale): «Le motif de la maison dans le recueil de poèmes Lagar (1954)».

19:40-20:00: Paula Miranda (Universidad Católica de Chile): « Heterotopía y extopía en

"Saudade" (Tala) y "Luto" (Lagar y Lagar II) de Gabriela Mistral ».

20:00-20:20: Magda Sepúlveda Eriz (Universidad Católica de Chile): «Mistral escucha sus

ríos».

20:20-20:40: Alfredo Gorrochotegui Martell (Universidad de Navarra): « Gabriela Mistral y

Jacques Maritain ante las crisis del siglo XX: una lectura histórico-intelectual de Tala y

Lagar ».

Debate: 20:40-21:20.