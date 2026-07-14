Caroline Zéau, Le cinéma qui manque. Une histoire du film local

« En priorisant le soin et la cérémonie, ces cinéastes se sont dotés d’un outil de résilience mais aussi de communication – tambour ou bâton de paroles – pour permettre au monde de partager la lucidité et la puissance des cultures autochtones au moment le plus crucial. »

En nommant « film local » toute expérience cinématographique qui se destine en premier lieu à offrir un espace de reconnaissance, de réappropriation, de réparation et de réflexion à celles et ceux qui sont filmé.e.s, on découvre une part immense de l’histoire du cinéma qui s’est construite sous les radars de la cinéphilie. En plaçant la relation et la participation démocratique au centre du processus créatif, et en répondant aux besoins de réparation et de réconciliation du moment présent, il devient l’outil privilégié des politiques de reconnaissance des minorités et des revendications contemporaines des communautés sous-représentées.

En lui postulant une histoire aussi longue que celle du cinéma, le présent ouvrage se propose d’amorcer une histoire jamais racontée de ce « cinéma qui manque ».

Caroline Zéau enseigne à l’université Paris Cité, où elle est responsable du Master « Le Documentaire, écritures du monde contemporain ». Elle est l’autrice de nombreux textes et ouvrages parmi lesquels Pour la Suite du Monde. Façons de croire, façons de dire, façons de faire (2017) et Le Cinéma direct : un art de la mise en scène (réédition 2025).