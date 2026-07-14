Nabil El Jabbar, Mzago Dokhtourichvili, Gerardo Acerenza (dir.), La Bibliothèque infinie. Mémoires, héritages et promesses de lecture

Nous gardons tous en nous la mémoire des bibliothèques qui ont façonné notre regard de lecteurs et d’écrivains : les petites bibliothèques d’enfance, familières et fondatrices ; les grandes bibliothèques publiques, vastes comme des cathédrales de savoir ; les bibliothèques de recherche, discrètes et exigeantes, où se précise la pensée ; et enfin nos bibliothèques personnelles, où s’accumulent les livres aimés, hérités, retrouvés ou jamais rendus.

Cet ouvrage collectif réunit des voix diverses qui racontent, avec sensibilité et subjectivité, les liens singuliers qu’elles entretiennent avec ces lieux de mémoire et d’apprentissage. Il ne s’agit pas d’un traité savant, mais d’une traversée intime des bibliothèques qui accompagnent une vie de lecture, d’étude et d’écriture.

Une invitation à redécouvrir les espaces où naissent nos curiosités, se forgent nos idées et s’épanouissent nos imaginaires.

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