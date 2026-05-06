Sophocle, Antigone, éd. J.-M. Narbonne, J. Razgonnikoff et Ch. Borello

Antigone, peut-être la pièce la plus célèbre du répertoire théâtral mondial, met en scène l’essentiel des antagonismes à l’œuvre dans l’existence humaine, ceux de l’homme et de la femme, de la jeunesse et de la vieillesse, des humains et des dieux, des vivants et des morts, du privé et du commun. C’est ce dernier conflit, celui du privé et du commun, de l’individu ou de la famille face à la Cité, qui retient ici davantage l’attention. Est-il aussi irréconciliable qu’on le dit ? Antigone veut enterrer dignement son frère en dépit de l’interdit décrété par Créon, le nouveau dirigeant. Est-ce là tout le propos de Sophocle, l’affrontement tragique des deux personnages qui s’ensuit ? À l’analyse, on se rend compte que des voix de compromis s’élèvent dans le récit, des invitations au dialogue et à la délibération commune. Ce qu’entraîne de rester sourd à ces appels, là est peut-être, en définitive, le cœur du message du poète.

Traduction inédite de la pièce accompagnée d’essais complémentaires.