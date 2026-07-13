Enseignant contractuel Expression et communication (Reims)

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e professeur.e contractuel.le en Physique Chimie au sein de l'IUT RCC (Chalons en Champagne).

La personne recrutée interviendra dans les trois départements du site de Châlons-en-Champagne : Carrières Sociales (50%), Génie Industrie et Maintenance (25%) et Réseaux et Télécommunications (25%).

Elle enseignera les pratiques d’écriture, en lien avec les apprentissages et la méthodologie (bureautique, prise de notes, note de synthèse, etc.), les démarches d’insertion professionnelle, les écrits professionnels et les ateliers d’écriture (savoir s’informer et restituer l’information, élaborer une revue de presse, diffuser l’information). La personne recrutée délivrera également des enseignements et des contenus relatifs à l’intelligence artificielle (IA). Elle pourra enfin sensibiliser les étudiant·es aux enjeux de communication autour de la question environnementale.

L’enseignant·e recruté·e aura la charge des modules d’expression écrite et orale:

- Expression et communication. Informer, expliquer, argumenter

- Expression et communication. Pratiques d'écriture

- S'informer et restituer l'information

- Écrit professionnel

- Élaborer une revue de presse

- Méthodologie. Prise de notes et bureautique

- Outils de la professionnalisation – Utilisation de l’IA

- Projet professionnel personnalisé (PPP) – techniques de communication

Autres informations :

L’enseignant·e sera en capacité de s’adapter à la diversité des publics étudiants et à rendre accessible les savoirs professionnels et scientifiques propres à chacun des trois départements. À travers des enseignements spécifiques ou en intégrant cette dimension dans les enseignements classiques d’expression et de communication, elle accompagnera aussi les étudiant·es dans des usages maîtrisés et raisonnés de l’IA. Elle pourra également prendre en charge un module lié à la Transition Écologique pour un Développement Sociétal (TEDS).

La personne recrutée prendra en charge des suivis de stages pour les trois années du BUT CS. À ce titre, une bonne connaissance du secteur social et des attendus des métiers de la médiation culturelle et socioculturelle serait appréciée. La personne recrutée devra enfin prendre en charge la promotion extérieure du département CS et pourra, à terme, prendre des responsabilités pédagogiques au sein du département.

Référence de l'offre

PCT 07



Type de recrutement

Contrat d'un an à pourvoir au 01/09/2026

Localisation : URCA - IUT de Châlons en Champagne



Documents obligatoire à fournir

• CV

• Lettre de motivation



Date limite de dépôt de candidature : 17/07/2026