APC, Créations & Recherche en Licence (ouvrage collectif)

APPEL À CONTRIBUTION : OUVRAGE COLLECTIF TRANSDISCIPLINAIRE : « APC, Créations & Recherche en Licence »



Le projet bénéficie du soutien et d'un financement du programme @spire (ANR x France 2030 : https://www.univ-smb.fr/apprendre/spire/)



L’ouvrage sera publié par les Presses universitaires Savoie Mont Blanc



Toutes les disciplines sont invitées à participer, qu’elles soient des Sciences Humaines et Sociales, des Sciences Formelles ou des Sciences de la Nature. Le périmètre est celui des Licences universitaires françaises tout comme celui des Bachelor Universitaire de Technologie (lUT).





DIRECTION SCIENTIFIQUE DE L'OUVRAGE



Carole Brandon / MCF Sciences de l’art et recherche-création / USMB

Jordan Fraser Emery / Docteur Sciences de l’information et de la communication / USMB

Jean-Louis Ferrarini / Conseiller pédagogique / USMB

ARGUMENTAIRE

Le paysage de l'enseignement supérieur, et plus particulièrement le cycle de licence, traverse une mutation profonde avec le déploiement de l'Approche par compétences (APC). La transition vers l'APC bouscule la traditionnelle transmission verticale des savoirs. Elle invite à repenser la structure même de nos formations en plaçant l’étudiante et l’étudiant au centre de situations d'apprentissage. Comme le souligne Jacques Tardif (2006), il ne s'agit plus de juxtaposer des savoirs académiques, mais de développer un “savoir-agir complexe”. Or, cette mutation trouve un écho particulièrement fertile dans les dynamiques de la recherche-création (Gosselin, 2014 ; Brandon, 2026). En plaçant le processus de création – fait de tâtonnements, d'erreurs et d'expérimentations visuelles ou textuelles – au cœur de la formation, cet ouvrage invite à concevoir les Situations d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉs) comme des espaces de recherche active.



L’APC qui accompagne les évolutions des pratiques pédagogiques universitaires (Messaoui et Pélissier, 2024), suscite néanmoins des critiques, tant en France (Del Rey, 2024 [2013]) qu’à l’international (Portilla, 2017). Elles dénoncent notamment l’infiltration des impératifs d’employabilité et de compétitivité économique à court terme, inscrits dans une logique néolibérale (Hartmann et Honneth, 2006) de management de soi : l’intentionnalité de l’enseignement est centrée sur l’individu et son développement technique ou utilitaire. Au-delà de ce procès d’intention, nous souhaitons au sein de cet ouvrage mettre en évidence que l’APC constitue un dispositif innovant (Lison et al., 2014) dont le principal objectif est d’améliorer l’apprentissage des étudiants au sein de situations d’apprentissage déployées en cohérence dans le cadre d’une approche programme. C’est notamment par son caractère décloisonnant, par la collégialité des équipes enseignantes qu’elle implique que cette approche propose aux étudiantes et étudiants une compréhension, une expérience et une intériorisation du monde dans sa complexité scientifique, culturelle, sociale, historique et éthique. Soit, une forme de reconnaissance de la valeur intrinsèque des savoirs comme porteurs de sens et de liens pour agir avec et dans le monde.



Notre propre retour réflexif sur la mise en place d’un workshop ludopédagogique à l’université (Brandon et Emery, 2025a) nous a montré combien une situation générale d’apprentissage, ancrée dans la dialectique de la recherche-création, pouvait sensibiliser les étudiants et étudiantes aux enjeux des inégalités de genre sur les réseaux sociaux numériques à travers le prototyping d’un jeu de société coopératif. Cette quête d'innovation (Lison et Jutras, 2014) méthodologique et pédagogique s'est inscrite au croisement des tensions actuelles entre la préservation des pratiques académiques établies et l'exploration de nouvelles voies (Brandon et Emery, 2025b). Ainsi, cet ouvrage collectif n’a pas pour ambition de délivrer des « recettes » pédagogiques ou des banques de SAÉs standardisées. Il se propose d’accueillir des contributions critiques, réflexives, constructives et possiblement expérimentales sur les articulations complexes qui se nouent entre apprentissage, pratiques créatives et recherche. Des situations que nous souhaitons réelles et déjà vécues, avec une importante dimension réflexive des contributrices et contributeurs en regard de ce qui a été expérimenté sur le terrain.



Par ailleurs, afin d'ancrer ses réflexions dans des réalités de terrain partagées, l’ouvrage accueille avec un grand intérêt les retours d'expérience critiques et les bilans des modules “Art” menés en licence dans le cadre de partenariats spécifiques ou par des projets menés par et/ou avec des assistantes et assistants à la réussite étudiante.

AXES THÉMATIQUES DES CONTRIBUTIONS

Les propositions d'articles peuvent s’inscrire dans l’un des trois axes suivants :



Axe 1 – L’Approche Par Compétences, une ingénierie pédagogique structurante

Cet axe vise à poser le cadre de l’APC en explorant la rupture épistémologique qu’elle constitue en tant que méthode de construction et de mise en œuvre d’une formation centrée sur l’apprenant et son développement de compétences. Cette ingénierie pédagogique implique pour les équipes enseignantes une forte collaboration, que ce soit dans l’élaboration du référentiel de compétences, l’organisation de la maquette pédagogique du cursus, la scénarisation des SAÉs, et l’évaluation du niveau de compétence atteint.



À partir d’exemples concrets, les contributions interrogeront le rôle du référentiel dans l’élaboration de la maquette pédagogique et des SAÉs. Un focus particulier pourra être porté sur l'importance du choix des composantes essentielles, des apprentissages critiques et des ressources lors de la mise en œuvre de l'APC. Par exemple, quel est l’impact du choix des composantes essentielles ? Comment sont articulées les modalités d’évaluation formative et certificative ? Comment s'inscrivent-elles dans le scénario pédagogique ? Quelles attentions particulières sont convoquées par la gestion des grosses cohortes étudiantes ? En quoi la démarche APC nourrit-elle également le processus d’amélioration continue du dispositif de formation ? etc.



Axe 2 – Création et Recherche-Création comme leviers pédagogiques



Cet axe explore les pédagogies actives et les situations d'apprentissage où l’acte créatif n'est pas perçu comme une finalité esthétique ou la simple production d'un objet fini. Les propositions interrogeront la création comme un processus intellectuel, critique, sensible, personnel et engagé. À partir d’un contexte SAÉs, cet axe souhaite interroger la création sous toutes ses formes comme un espace d'expérimentation propice à la construction de connaissances et à la mobilisation active des savoirs. Pour ce faire, deux approches complémentaires, qui se côtoient sans s’exclure, sont attendues :



D’une part, les contributions centrées sur la création et la créativité en tant que leviers pédagogiques. Cet appel s'ouvre largement au retour d'expérience et à l'analyse de pratique qui mobilisent des activités créatives et/ou artistiques, pour dynamiser les apprentissages. Il s'agit ici d'analyser comment le fait de stimuler la créativité des étudiants et des étudiantes, en valorisant un parcours jalonné d’essais-erreurs, de tâtonnements, d’allers-retours ou de déviations, favorise l'émergence des savoirs-agir complexes.

D’autre part, les contributions relevant de la recherche-création en tant que méthodologie. Cet aspect s'adresse au projet où la pratique artistique est structurellement intégrée au processus de recherche, la création étant à la fois le moteur, le terrain d'expérimentation et le mode de restitution du savoir (définition FRQSC). Ces propositions théoriseront l'aller-retour constant entre le geste créatif et l’acquisition des apprentissages critiques.

Qu'elles s'appuient sur l'introduction d'une dose de créativité dans un parcours classique ou sur une démarche formelle de recherche-création, les propositions s'attacheront à démontrer comment ces processus opérationnalisent et valident des compétences chez l'étudiante et l'étudiant. Les méthodes créatives et participatives sont à ce titre les bienvenues (cartographie sensible, théâtre-forum, etc.).



Axe 3 – Images, imageries et méthodologies visuelles comme outils d'investigation et de réflexivité.



Cet axe place le document visuel au cœur de la réflexion pédagogique et épistémologique. Les contributions attendues pourront ainsi explorer un large spectre de productions : des méthodes visuelles déployées en SHS (photographie, croquis, captations vidéo, environnements en réalité virtuelle ou modélisations par photogrammétrie, etc.) jusqu'aux imageries analytiques (captures au microscope, data visualisation, modélisations mathématiques ou physiques, etc.). Comment la production, la manipulation et l'analyse de ces images s'intègrent-elles dans les SAÉs pour rendre visible et/ou sensible le « savoir-agir complexe » des étudiants et étudiantes ?

Les contributions analyseront comment l'utilisation de l'image, qu'elle soit trace plastique, captation de laboratoire ou visualisation de données brutes, agit comme un langage transdisciplinaire pour mobiliser des savoirs. En permettant à l'étudiant et à l’étudiante de matérialiser leurs expérimentations, leurs tâtonnements et leurs erreurs, ces productions visuelles, analogiques ou numériques se transforment en un véritable outil de réflexivité et d'investigation.

Il s'agira donc également de questionner le statut épistémologique du visuel à travers des retours d'expérience concrets et des situations pédagogiques vécues sur le terrain. De l'oculaire du microscope au casque immersif, les propositions montreront comment la cohérence de la relation texte-image participe activement à la construction des connaissances, au développement de l'esprit critique et à l'acquisition directe de compétences.

Ce troisième axe invite ainsi à démontrer que l'expression visuelle en classe, bien au-delà d'une simple fonction d'illustration décorative, opère comme une méthode structurante pour concevoir, expérimenter et valider des compétences.

NOTES D’INTENTION VISUELLE ET ÉDITORIALE



L'esprit de l'ouvrage (édition en ligne et papier) s'inscrit dans une démarche visuelle forte. L'intégration d'images et de documents visuels au sein des articles est de ce fait obligatoire. La maquette graphique de l'ouvrage fera l'objet d'un design spécifique destiné à mettre en valeur ces contributions iconographiques et expérimentales. L'image et le document visuel ne sont pas de simples illustrations décoratives, mais des traces épistémologiques du processus pédagogique.



Les presses universitaires n'acceptant pas l'écriture inclusive de type point médian et tiret, nous vous invitons à employer l’écriture épicène ou bien à étendre certaines phrases (i.e. les étudiants et étudiantes, etc.).

MODALITÉS DE SOUMISSION

Les propositions de contribution doivent comporter :

– Un titre provisoire et l'axe dans lequel s'inscrit le projet.

– Un résumé du propos (entre 3000 et 5000 signes) avec bibliographie indicative.

– Quelques images jointes ainsi qu’une note explicitant le statut et la place des futurs documents visuels.

– Une courte biographie des auteurs et autrices

– Les propositions sont à envoyer jusqu’au 1ᵉʳ octobre 2026 à : livreapc@protonmail.com



Le texte final devra obligatoirement comporter :



– Des visuels dans une relation texte-image cohérente ;

toute démarche expérimentale est la bienvenue et même souhaitée.

– Un détail de la situation pédagogique au sein de laquelle enseignants/enseignantes et étudiants/étudiantes sont impliqués.

CALENDRIER

– Mi-juillet 2026 : lancement de l'appel à contributions.

– 1ᵉʳ octobre 2026 : clôture de l'appel (réception des résumés).

– Octobre – mi-novembre 2026 : évaluation par le comité et sélection des propositions.

– Mi-novembre 2026 : notification d'acceptation aux auteur·e·s.

– Fin février 2027 : réception de la V1 des articles et envoi anonymisé aux évaluateurices

– Fin Avril 2027 : retours des évaluations envoyées aux auteur·e·s pour corrections.

– Fin mai 2027 : réception impérative de la version finale des articles (V2) pour validation.

– Juin-août 2027 : création graphique, traitement des images, maquettage et relecture (BAT).

– Septembre 2027 : impression de l'ouvrage et diffusion numérique.

– Octobre/novembre 2027 : événement de lancement/colloque.

COMITÉ SCIENTIFIQUE / COMITÉ DE LECTURE

Le processus d'évaluation s'effectuant en double aveugle, le comité de direction se réserve le droit de solliciter des évaluateurs et évaluatrices externes ad hoc si la spécialité des textes soumis dépasse les champs d'expertise du présent comité scientifique et de lecture.

Laurence Allard / MCF Sciences de l’information et de la communication / Université de Lille/Ircav-Sorbonne Nouvelle

Anaïs Bernard / Docteure en Sciences de l’Art / Chercheuse associée CiTu-Paragraphe

Carole Brandon / MCF Sciences de l’art et recherche-création / Université Savoie Mont Blanc

Camelia Cușnir / Docteure en communication / Faculté de journalisme et des sciences de la communication / Université de Bucarest

Amaury Daele / Professeur associé Haute École Pédagogique du canton de Vaud (Suisse)

Allan Deneuville / MCF Sciences de l’information et de la communication / Université Bordeaux Montaigne

Jean-François Dreuille / Professeur de droit privé et de sciences criminelles / Vice-président à la Formation et de la Vie universitaire / Université Savoie Mont Blanc

Jordan Fraser Emery / Enseignant-chercheur contractuel, Docteur Sciences de l’information et de la communication / Université Savoie Mont Blanc

Jean-Louis Ferrarini / Conseiller pédagogique / Université Savoie Mont Blanc

Fanny Georges / MCF Sciences de l’Information et de la Communication / Sorbonne Nouvelle

Sandrine Jamain-Samson / Docteure en STAPS, conseillère pédagogique / Université Savoie Mont Blanc

Yannis Karamanos / Professeur émérite en biochimie / Université d'Artois

Amar Lakel / MCF Sciences de l’information et de la communication / Université Bordeaux Montaigne

Justine Lascar / Ingénieure de recherches CNRS en sciences du langage et sciences de l’éducation / ENS Lyon et Université Lyon 2

Gaëtan Le Coarer / Docteur Sciences de l’Art / Université Angoulême

Catherine Loisy / MCF HDR émérite en Psychologie et Sciences de l'éducation et de la formation / Université de Bretagne Occidentale

Juliana Marín Taborda / Doctorante en Cotutelle en Arts et Philosophie / Université d'Antioquia, Université de Toulouse-Jean Jaurès

Théo Moine / Doctorant en Arts du spectacle / Université Toulouse Jean Jaures

Caroline Mysiorek / Professeure des Universités en Physiologie / Université Artois

Yvan Pigeonnat / Conseiller pédagogique / Grenoble INP-UGA

Ricardo Ignacio Prado-Hurtado / Professor Investigador / Universidad Anáhuac (Mexique)

Angela Cristina Salgueiro Marques / Professeure de Comunication Sociale / Université fédérale du Minas Gerais (Brésil)

Chloé Sagnet / Conseillère pédagogique / Université Clermont Auvergne

Sophie Serindat / Conseillère pédagogique / Université Clermont Auvergne

Sophie Suma / MCF contractuelle Études de cultures visuelles et études de genre / Université de Strasbourg

Mariana Tavares / Professeure de Cinéma à l'École des Beaux-Arts / Université fédérale de Minas Gerais (Brésil)

Christophe Tilmant / MCF Génie informatique / Clermont Auvergne INP - Université Clermont Auvergne

Nayra Vacaflor / MCF Sciences de l’information et de la communication / Université Bordeaux Montaigne

Ugo Verdi / MCF Sciences de l’information et de la communication / Université Paul-Valéry Montpellier

BIBLIOGRAPHIE

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