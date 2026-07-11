Expressions maghrébines, n° 25 : "L’Univers interartistique de Mahi Binebine : entre littérature et arts"

Le Volume 25, Numéro 1 (Été 2026) de la revue Expressions maghrébines est désormais disponible. Éditée par la Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines (Université d’État de Floride, États-Unis), cette revue, indexée dans Scopus et Web of Science, constitue une publication de référence dans le domaine des études maghrébines.

Ce vingt-cinquième volume est consacré à un dossier thématique inédit intitulé « L’Univers interartistique de Mahi Binebine : entre littérature et arts ». Coordonné par Hicham Belhaj, ce dossier propose une réflexion collective sur les interactions entre littérature et arts plastiques dans l’œuvre de Mahi Binebine. À travers une approche intermédiale et critique, les différentes contributions mettent en lumière les multiples formes de dialogue entre le texte et l’image qui caractérisent la création de cet écrivain et artiste majeur de la scène culturelle marocaine.

Ce dossier rassemble les contributions des chercheurs : Hicham Belhaj, Siham Ben El Haj, Mustapha Elouizi, Bouchra Eddahbi, Assia Marfouq et Mohamed Semlali.

—

Sommaire :

• Hicham Belhaj – Introduction : L’Univers interartistique de Mahi Binebine : entre littérature et arts

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994080

• Hicham Belhaj – Peinture et littérature chez Mahi Binebine : L’écrire-peindre comme critique immanente

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994081

• Siham Ben El Haj & Mustapha Elouizi – Dualité et enfermement dans l’œuvre de Mahi Binebine

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994082

• Bouchra Eddahbi & Assia Marfouq – Intermédialité et enjeu social dans la représentation du corps fragmenté entre texte et image chez Mahi Binebine

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994083

• Mohamed Semlali – Le grand livre de Mahi Binebine : Une traversée transfictionnelle

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994084

• Hicham Belhaj – L’art comme nécessité : Entretien avec Mahi Binebine

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994085

À ces contributions s’ajoute un article en varia, signé par Maya Boutaghou, intitulé Jalons pour une historiographie culturelle du Maghreb pluriel : Eugène Fromentin, Albert Memmi, Assia Djebar, qui offre un éclairage complémentaire sur les dynamiques mémorielles et culturelles au sein de l’espace maghrébin.

DOI : https://doi.org/10.1353/exp.2026.a994086

Ce numéro réunit des contributions de chercheurs issus de différents horizons académiques et comprend également un entretien inédit avec Mahi Binebine, offrant ainsi un éclairage complémentaire sur son parcours artistique et littéraire.

Une excellente lecture à toutes et à tous.