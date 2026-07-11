"Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue". Les couleurs fugaces du visage dans la littérature française du XVIe au XVIIIe siècle (Sorbonne)
Mardi 29 septembre – Sorbonne (salle des actes)
9h30 : café d’accueil (club des enseignants, à côté de la salle des actes)
10h : Introduction des 3 organisatrices
10h30 – 12h : Colères polychromes
Présidence de séance : Nina Mueggler (Université de Neuchâtel, Suisse)
Justine Le Floc'h (Alliance française de Santiago, Chili) : « Colères jaunes, rouges et blanches : la palette chromatique de la passion à l’époque moderne »
Cavallini Concetta (Università di Bari Aldo Moro, Italie) : « “Ce visage enflammé de fureur”. Visage, couleurs et passions chez Montaigne »
Élisabeth Lacombe (Université de Lille) : « Les enjeux dramatiques du visage de la furie surnaturelle (XVIe-XVIIe siècles) : instabilité des signes, multiplicité des lectures, paradoxe de la réception »
12h – 14h : déjeuner
14h – 15h30 : Toutes les couleurs de la passion amoureuse
Présidence de séance : Damien Fortin (Sorbonne Université)
Carine Luccioni (Sorbonne Université) : « Le jaunissant souci : poétique d’une fleur dans le néopétrarquisme (XVIe-XVIIe siècles) »
Alexandra Herren (Université de Fribourg, Suisse) : « Mille et une nuances de rougeur et de pâleur chez l’amant mélancolique, ou l’esthétique blasonnante du visage d’éros en souffrance » (en visio)
Adrien Mangili (FNS / Université de Toulouse Jean Jaurès) : « Le rouge et le blanc. Ou le combat des passions dans l’œuvre de Tristan L’Hermite »
15h30 – 16h : pause
16h – 17h : Rougeurs féminines
Présidence de séance : Adeline Lionetto (Sorbonne Université)
Sarah Caro (Sorbonne Université) : « “Honte survient de rouge revestuë” : rougissement féminin et lecture indicielle dans les premiers canzonieri français »
Inès Raffin (Université de Paris-Nanterre/Université de Genève) : « “quelques-fois colorée d’une rougeur honnête” : couleurs du visage et dignité féminine dans la fiction romanesque à la Renaissance (1530-1558) »
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Mercredi 30 septembre – Sorbonne (salle des actes)
9h – 10h30 : Herméneutique des changements de couleur
Présidence de séance : Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université)
Lou-Andréa Piana (Université Marie et Louis Pasteur) : « Les non-dits des devis : rougir et pâlir, signes d’une conversation implicite dans L’Heptaméron de Marguerite de Navarre »
Florence Magnot-Ogilvy (Sorbonne Nouvelle) : « Rougir ou le malentendu »
Cécile Meunier (Sorbonne Université) : « Indice heuristique, ressort actanciel et support de stratégie discursive : les fonctions de la rougeur dans La Vie de Marianne de Marivaux »
10h30 – 11h : Pause
11h – 12h : Couleurs et dérèglement des corps
Présidence de séance : Nathalie Godnair (CESR de Tours)
Mélissa Thiriot (Sorbonne Université) : « Couleurs pathologiques : palette des “maladies des femmes” au XVIIIe siècle »
Florence Fesneau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Rouge de désir ou de répulsion dans les Salons de Diderot »
12h – 14h : déjeuner
Sorbonne (salle de la fresque)
14h – 15h30 : L’éveil des chairs
Présidence de séance : Élodie Ripoll (Université de Trèves, Allemagne)
Olivier Leplatre (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Un fard appliqué par les mains du Sommeil » (La Fontaine) : Le teint des belles endormies dans la littérature du XVIIe siècle »
Clémence Aznavour (Université de Rennes II) : « Variations chromatiques dans les traités de dermatologie au XVIIIe siècle » (en visio)
Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne) : « La palette des émotions : éclat du teint, blancheur, rougissements du visage dans les scènes d’animation des figures anthropomorphes (statues, poupées) au XVIIIe siècle »
15h30 : Clôture du colloque.