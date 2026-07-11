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La critique d’art face aux pratiques éco-socialement engagées : nouvelles écritures, nouveaux enjeux ? (Rennes)

La critique d’art face aux pratiques éco-socialement engagées : nouvelles écritures, nouveaux enjeux ? (Rennes)

Publié le par Marc Escola (Source : Émeline Jaret)

À l’occasion du 58e Congrès de l’Association internationale des critiques d’art (AICA) qui se déroulera du 12 au 16 octobre 2026 à Rennes, l’Université Rennes 2, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’AICA, les trois membres fondateurs du GIS Archives de la critique d’art, organisent un colloque international consacré à la critique d'art et ses renouvellements face aux enjeux défendus par les pratiques artistiques éco-socialement engagées.

Programme (sous réserve de modifications)

Mardi 13 octobre 2026

10h00–10h45

Discours d’ouverture et accueil des participantes et participants 

10h45-12h15

Ouverture du 58e congrès de l’AICA

Symposium AICA – « Freedom of Expression Survey »

12h15–13h30

Pause déjeuner 

13h30–13h45

Accueil café

13h45–14h15

Baptiste Brun, Émeline Jaret, Marie Tchernia-Blanchard (université Rennes 2)

« La critique d’art face aux pratiques éco-socialement engagées : nouvelles écritures, nouveaux enjeux ? » – Introduction 

Session 1 – « Nouvelles formes, nouvelles critiques : l’écosophie par l’art »

14h15–14h45

Irène Unholz (Université de Fribourg, Suisse)

« Evaluating the Model? Documenta Fifteen and the Structural Limits of Art Criticism »

14h45–15h15

Chiara Vecchiarelli (École Supérieure d’Art de Lorraine — ÉSAL)

« Vers une critique relationnelle : esthétique, milieux et éco-temporalité des pratiques artistiques contemporaines »

15h15–15h45

Fanny Van Opstal (Critique d’art, France)

« Pérégrinations, posture et relais d'une critique d'art mobile en ruralité »

15h45–16h00

Pause

Session 2 – « Mondes ruraux : nouveaux territoires de la critique et pratiques de coopération »

16h00–16h30

Marie Preston (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)  & Camille Azaïs  (Critique d’art et autrice, France)

« Quelque chose est en train de se passer. Levains, un projet de recherche participative (2021-2026) »

16h30–17h00

Paola Mayer Fabres (Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, Brazil – Contemporary Arts Studies Programme)

« Long-term processes and collective resonances in the Argentine Pampas: towards a dialogical art criticism of situated artistic practices »

17h00–17h45

Fernando García-Dory (Inland, Espagne), en discussion avec Marv Recinto (Courtauld Institute of Art, University of London) – Conversation

17h45 – Fin de journée

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Mercredi 14 octobre 2026

9h00 – Accueil café 

Session 3 – « Des régimes d’écriture aux critiques situées : des terrains de la critique dans des mondes bouleversés »

9h30–10h00

Zsuzsa László (KEMKI – Central European Research Institute for Art History, Budapest / AICA Hongrie) 

« Can Art Still Be Critiqued? Situated Criticism from László Beke’s creative misunderstanding to Irit Rogoff’s Criticality »

10h00–10h30

Katarzyna Cytlak, PhD (Nicolaus Copernicus University, Torun / AICA Poland)

« Environmental Expectations. Eco-Socially Engaged Practices in and from Latin America »

10h30–11h00

Gladys Kalichini  (The Africa Institute, Global Studies University (GSU), Sharjah, UAE)

« Interventions from within: Tracing the evolution of artist-led initiatives and institutions in Zambia »

11h00–11h15

Pause

11h15–11h45

Delphine Buysse (RAW Material Company, Dakar)

« Critique située et écologies d’agencéité : écrire depuis l’écosystème artistique dakarois »

11h45–12h15

Anthony Ogochukwu Agbapuonwu (Critique d’art et curateur indépendant, Lagos)

« Art criticism as shapeshifting Indigenous Knowledge Systems » 

12h15–14h00

Pause déjeuner

Session 4 – « Écrire une critique de l’expérience »   

14h00–14h30

Ilaria Despina Bozzi (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis / Université degli Studi di Milano-Bicocca)

« Pratiques artistiques contemporaines et récits biographiques autour du mouvement No TAV en Val de Suse, Italie » 

14h30–15h00

Marina Pirot (Kerminy, Rosporden)

« Éprouver des milieux : pratiques artistiques éco-sociales et écritures situées »

15h00–15h30

Samuel Hernandez Dominicis (Universidad Iberoamericana, Mexico City / AICA Cuba)

« Between Experience, Social Media, and the Archive: The Displaced Time of Contemporary Art Criticism. Writing After—or Too Late? »

15h30–15h45

Pause

15h45–16h15 

Marie Cantos (Critique d’art / AICA France) 

« Sub-critique. Où l’émergence, par la pratique, d’une critique d’art écosophique » 

16h15–17h00

]POEZL[ Judith Espinas et Natalia de Mello (Artistes, Belgique) – Conversation avec les habitantes et habitants du Val Maria : « La critique participative comme processus actif d’un projet situé »

17h00 – Fin de journée

Jeudi 15 octobre 2026

9h00 – Accueil café

Session 5 – « Critique et contextes curatoriaux (du musée aux espaces alternatives) »

9h30–10h10

Maria Lind (Kin Museum of Contemporary Art) – Conférence plénière 

« The Critical Zone » (titre provisoire)

10h10–10h40

Gabriel Ferreira Zacarias (State University of Campinas, Sao Paulo)

« Engagées et mondiales ? Réflexions à partir de la documenta de Kassel et de la Biennale de São Paulo »

10h40–11h00

Pause

11h00–11h30

Laila Algaves Nuñez (NOVA University of Lisbon)

« What Happens to Difference When it Enters the Museum (or How to Continue Fantasising) — Denilson Baniwa’s “Counter-spell” and the work of Terra Batida [Earthways] platform »

11h30–12h00

Maud Houssais (Critique d’art, Maroc)

(Titre à venir)

12h00–13h30

Pause déjeuner

Session 6 – « La critique comme outil de résistance »

13h30–14h00

Joan Grandjean (Käte Hamburger Kolleg « Rohstoffwelten – Kulturen im Umbruch », Université de Kassel)

« Écrire l’insurrection : auto-théorisation et critique d’art dans le Queer Muslim Futurism »

14h00–14h30

Xueyan Chen (University of Zurich)

« Loading Out Information on a Map: Where Criticism Stands between the Master’s Tool and the Colonizer’s House in Cian Dayrit’s Counter-Cartography Tapestries »

14h30–15h15

Mat3amclub – Jade Saber (Université Paris I Panthéon Sorbonne-INHA) & Léna Kemiche (Critique d’art, France) – Performance

« “Gramsci dans la ges3a” : hacker et saboter pour un outil critique situé face aux pratiques artistiques diasporiques et collaboratives »

15h15–15h30

Pause

15h30–16h30

T.J. Demos (UC Santa Cruz) – Conférence de clôture

« Gaza and Aestheticide » 

16h30–17h00

Sonia Recasens (AICA Internationale), Fabien Simode (AICA France)

Conclusion et perspectives.