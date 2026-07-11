La critique d’art face aux pratiques éco-socialement engagées : nouvelles écritures, nouveaux enjeux ? (Rennes)
À l’occasion du 58e Congrès de l’Association internationale des critiques d’art (AICA) qui se déroulera du 12 au 16 octobre 2026 à Rennes, l’Université Rennes 2, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’AICA, les trois membres fondateurs du GIS Archives de la critique d’art, organisent un colloque international consacré à la critique d'art et ses renouvellements face aux enjeux défendus par les pratiques artistiques éco-socialement engagées.
Programme (sous réserve de modifications)
Mardi 13 octobre 2026
10h00–10h45
Discours d’ouverture et accueil des participantes et participants
10h45-12h15
Ouverture du 58e congrès de l’AICA
Symposium AICA – « Freedom of Expression Survey »
12h15–13h30
Pause déjeuner
13h30–13h45
Accueil café
13h45–14h15
Baptiste Brun, Émeline Jaret, Marie Tchernia-Blanchard (université Rennes 2)
« La critique d’art face aux pratiques éco-socialement engagées : nouvelles écritures, nouveaux enjeux ? » – Introduction
Session 1 – « Nouvelles formes, nouvelles critiques : l’écosophie par l’art »
14h15–14h45
Irène Unholz (Université de Fribourg, Suisse)
« Evaluating the Model? Documenta Fifteen and the Structural Limits of Art Criticism »
14h45–15h15
Chiara Vecchiarelli (École Supérieure d’Art de Lorraine — ÉSAL)
« Vers une critique relationnelle : esthétique, milieux et éco-temporalité des pratiques artistiques contemporaines »
15h15–15h45
Fanny Van Opstal (Critique d’art, France)
« Pérégrinations, posture et relais d'une critique d'art mobile en ruralité »
15h45–16h00
Pause
Session 2 – « Mondes ruraux : nouveaux territoires de la critique et pratiques de coopération »
16h00–16h30
Marie Preston (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis) & Camille Azaïs (Critique d’art et autrice, France)
« Quelque chose est en train de se passer. Levains, un projet de recherche participative (2021-2026) »
16h30–17h00
Paola Mayer Fabres (Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, Brazil – Contemporary Arts Studies Programme)
« Long-term processes and collective resonances in the Argentine Pampas: towards a dialogical art criticism of situated artistic practices »
17h00–17h45
Fernando García-Dory (Inland, Espagne), en discussion avec Marv Recinto (Courtauld Institute of Art, University of London) – Conversation
17h45 – Fin de journée
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Mercredi 14 octobre 2026
9h00 – Accueil café
Session 3 – « Des régimes d’écriture aux critiques situées : des terrains de la critique dans des mondes bouleversés »
9h30–10h00
Zsuzsa László (KEMKI – Central European Research Institute for Art History, Budapest / AICA Hongrie)
« Can Art Still Be Critiqued? Situated Criticism from László Beke’s creative misunderstanding to Irit Rogoff’s Criticality »
10h00–10h30
Katarzyna Cytlak, PhD (Nicolaus Copernicus University, Torun / AICA Poland)
« Environmental Expectations. Eco-Socially Engaged Practices in and from Latin America »
10h30–11h00
Gladys Kalichini (The Africa Institute, Global Studies University (GSU), Sharjah, UAE)
« Interventions from within: Tracing the evolution of artist-led initiatives and institutions in Zambia »
11h00–11h15
Pause
11h15–11h45
Delphine Buysse (RAW Material Company, Dakar)
« Critique située et écologies d’agencéité : écrire depuis l’écosystème artistique dakarois »
11h45–12h15
Anthony Ogochukwu Agbapuonwu (Critique d’art et curateur indépendant, Lagos)
« Art criticism as shapeshifting Indigenous Knowledge Systems »
12h15–14h00
Pause déjeuner
Session 4 – « Écrire une critique de l’expérience »
14h00–14h30
Ilaria Despina Bozzi (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis / Université degli Studi di Milano-Bicocca)
« Pratiques artistiques contemporaines et récits biographiques autour du mouvement No TAV en Val de Suse, Italie »
14h30–15h00
Marina Pirot (Kerminy, Rosporden)
« Éprouver des milieux : pratiques artistiques éco-sociales et écritures situées »
15h00–15h30
Samuel Hernandez Dominicis (Universidad Iberoamericana, Mexico City / AICA Cuba)
« Between Experience, Social Media, and the Archive: The Displaced Time of Contemporary Art Criticism. Writing After—or Too Late? »
15h30–15h45
Pause
15h45–16h15
Marie Cantos (Critique d’art / AICA France)
« Sub-critique. Où l’émergence, par la pratique, d’une critique d’art écosophique »
16h15–17h00
]POEZL[ Judith Espinas et Natalia de Mello (Artistes, Belgique) – Conversation avec les habitantes et habitants du Val Maria : « La critique participative comme processus actif d’un projet situé »
17h00 – Fin de journée
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Jeudi 15 octobre 2026
9h00 – Accueil café
Session 5 – « Critique et contextes curatoriaux (du musée aux espaces alternatives) »
9h30–10h10
Maria Lind (Kin Museum of Contemporary Art) – Conférence plénière
« The Critical Zone » (titre provisoire)
10h10–10h40
Gabriel Ferreira Zacarias (State University of Campinas, Sao Paulo)
« Engagées et mondiales ? Réflexions à partir de la documenta de Kassel et de la Biennale de São Paulo »
10h40–11h00
Pause
11h00–11h30
Laila Algaves Nuñez (NOVA University of Lisbon)
« What Happens to Difference When it Enters the Museum (or How to Continue Fantasising) — Denilson Baniwa’s “Counter-spell” and the work of Terra Batida [Earthways] platform »
11h30–12h00
Maud Houssais (Critique d’art, Maroc)
(Titre à venir)
12h00–13h30
Pause déjeuner
Session 6 – « La critique comme outil de résistance »
13h30–14h00
Joan Grandjean (Käte Hamburger Kolleg « Rohstoffwelten – Kulturen im Umbruch », Université de Kassel)
« Écrire l’insurrection : auto-théorisation et critique d’art dans le Queer Muslim Futurism »
14h00–14h30
Xueyan Chen (University of Zurich)
« Loading Out Information on a Map: Where Criticism Stands between the Master’s Tool and the Colonizer’s House in Cian Dayrit’s Counter-Cartography Tapestries »
14h30–15h15
Mat3amclub – Jade Saber (Université Paris I Panthéon Sorbonne-INHA) & Léna Kemiche (Critique d’art, France) – Performance
« “Gramsci dans la ges3a” : hacker et saboter pour un outil critique situé face aux pratiques artistiques diasporiques et collaboratives »
15h15–15h30
Pause
15h30–16h30
T.J. Demos (UC Santa Cruz) – Conférence de clôture
« Gaza and Aestheticide »
16h30–17h00
Sonia Recasens (AICA Internationale), Fabien Simode (AICA France)
Conclusion et perspectives.