Mondes franciscains. (Re)lectures de huit siècles d’histoire de l’Ordre (Clermont-Ferrand)

Le colloque international « Mondes franciscains. (Re)lectures de huit siècles d’histoire de l’ordre », organisé à Clermont-Ferrand les 13 et 14 mai 2027, a pour objectif d’étudier le franciscanisme dans une perspective interdisciplinaire, en mettant en lumière la diversité de ses expressions et de ses évolutions du Moyen Âge à nos jours.

L’héritage de saint François d’Assise dépasse largement le cadre religieux. Il a profondément influencé la théologie, la philosophie, les sciences, les missions, les arts et les représentations de la nature. Si les traditions hagiographiques ont souvent idéalisé la figure du saint, son message radical de pauvreté et de fidélité à la Règle a régulièrement ressurgi au cours de l’histoire, notamment à travers les différents courants franciscains et l’élan missionnaire de l’ordre.

La pensée franciscaine a également contribué à renouveler les rapports entre foi et raison et à favoriser le développement de la méthode expérimentale. L’intérêt de saint François pour l’observation de la nature a préparé l’émergence de la science moderne, en remettant en cause l’emprise de l’aristotélisme et en ouvrant la voie à de nouvelles théories sur la matière, le mouvement et le temps.

L’actualité du franciscanisme se manifeste à la fois dans les idéaux de pauvreté, de justice sociale et de respect de la création qui inspirent aujourd’hui des réflexions écologiques et sociales et dans les multiples réinterprétations politiques et artistiques de la figure du saint fondateur de l’Ordre, du Risorgimento au fascisme. Les œuvres de Cimabue, Giotto et des artistes de la Renaissance jusqu’à l’art pauvre de nos jours témoignent également de l’influence profonde du mouvement franciscain sur les arts.

Le colloque entend ainsi proposer une lecture renouvelée du franciscanisme, envisagé comme un ensemble de traditions en constante transformation. Une attention particulière sera accordée aux jeunes chercheurs, dont les contributions sont encouragées afin d’enrichir les débats et d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.

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Calendrier

Date limite d’envoi des propositions : 10 octobre 2026

Notification d’acceptation : 10 novembre 2026

Colloque : 13–14 mai 2027, Clermont-Ferrand (France).

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Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : donatella.bisconti@uca.fr, avec la mention « CFP – Mondes franciscains 2027 » en copie à cai.jin@univ-st-etienne.fr

Une sélection des communications fera l’objet d’une publication dans un volume collectif soumis à expertise scientifique (peer review).