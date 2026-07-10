Création de la Société Yves Bonnefoy et d'Étude de la fonction poétique

La Société Yves Bonnefoy et d'Étude de la fonction poétique est née au mois de mai de cette année 2026, dixième anniversaire de la disparition du poète.

Cette société savante se propose de servir son œuvre et, conformément à l'enseignement qu'il a dispensé au Collège de France dans sa chaire d'Études comparées de la fonction poétique, d'interroger la fonction poétique en général, de quelque matériau qu'elle s'empare et de quelque façon qu'elle s'exerce.

Toute personne intéressée peut écrire à l'adresse suivante : societeyvesbonnefoy@gmail.com