Danièle Méaux, Livres de photographie (Des espaces pour le documentaire de création - 2000-2025)

Depuis le début du XXIe siècle, le livre de photographie connaît une explosion créative sans précédent. Face au déclin de la presse, les photographes se tournent massivement vers le livre comme espace d’expression privilégié, tandis qu’une multitude de petits éditeurs innovants rivalisent d’inventivité graphique et matérielle. Foires, festivals et communautés d’aficionados témoignent d’un secteur en pleine effervescence. C’est dans ce contexte foisonnant que cet essai propose une cartographie nécessaire : identifier et caractériser une veine particulièrement vivace, celle du “documentaire de création”. Ces livres de photographie restituent de patientes enquêtes sur des phénomènes sociétaux, en croisant images, textes et documents au sein de dispositifs élaborés. Alliant rigueur documentaire et puissante créativité formelle, ils constituent de véritables “machines à penser” qui engagent activement le lecteur, intellect et sensibilité confondus, face à la complexité du monde contemporain.

Largement illustré par une sélection de livres de référence incontournables, cet ouvrage offre un panorama concret et documenté de cette veine éditoriale, permettant au lecteur de s’appuyer sur des exemples précis pour mieux appréhender les enjeux de la photographie documentaire contemporaine.

Un ouvrage de référence pour comprendre ce que le livre peut offrir de plus ambitieux à la photographie documentaire aujourd’hui.

Danièle Méaux est spécialiste de la photographie contemporaine et professeur en esthétique et sciences de l’art à l’université de Saint-Étienne. Elle est l’auteur de La Photographie et le temps (PUP, 1997), Voyages de photographes (PUSE, 2009), Géo-photographies. Une approche renouvelée du territoire (Filigranes, 2015), Enquêtes. Nouvelles formes de photographie documentaire (Filigranes, 2019) et Photographie contemporaine & anthropocène (Filigranes, 2022). Elle est également rédacteur en chef de la revue Focales : https://journals.openedition.org/focales/