Vincent Vivès, Mallarmé hors le livre. Lectures de Debussy et Ravel

Je lis les poèmes de Mallarmé. Je les entends avec Debussy, avec Ravel, et les redécouvre à chaque fois qu’une voix, avec son timbre, sa structure charnelle et les choix interprétatifs qu’elle véhicule, s’en empare. Et ce sont ainsi, dans le déploiement des vers, toujours de nouveaux vers qui se font entendre, qui se dégagent du poème-papier, éventail, pli selon pli, sons parmi les sons, troubles disséminés par la démultiplication des pianotages de douze timbres autour de l’alexandrin. Ce que je perçois lorsque je lis les poèmes silencieusement (car, lui, Mallarmé, voulut que la poésie reprenne son bien à la musique), lorsque je les écoute au concert, lorsque je les lis sur une partition ou lorsque même je les chante, c’est bien l’expérience toujours mobile, toujours renouvelée, à laquelle Mallarmé nous convie sous l’idée de constellation.

Vincent Vivès étudie les relations que poésie (des XIXe/XXIe s.), musique et philosophie entretiennent. Il a publié Histoire et poétique de la mélodie française (avec Michel Faure) ; La Beauté et sa part maudite ; Vox humana ; La Règle du jeu (sur Verlaine, précédé de Verlaine et son mètre de J-Ch. Cavallin) ; Poèmes, d’Yves Bonnefoy ; Leconte de Lisle, Poèmes antiques ; La Musique, anthologie littéraire et philosophique ; L’éthique du temps de l’immaturité, Rimbaud ; J.J. Rousseau, Les Consolations des misères de ma vie ; L’épopée du Néant, Leconte de Lisle. Il est Professeur de littérature française à l’Université Polytechnique Hauts-de-France et chercheur au LARSH-DeScripto. Il a par ailleurs étudié le chant.