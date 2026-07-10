Lou Forster, Page à la main. Lucinda Childs et les pratiques de danse lettrée.

La parution de cet ouvrage est accompagnée d’une exposition en trois chapitres, Lucinda Childs – Danser page à la main au Frac Bretagne (30.01-24.05.2026), au Frac Franche-Comté (12.06.2026-10.01.2027) et au Centre d’art Le Lait, Albi (21.11.2026-07.03.2027).

Lucinda Childs, figure majeure de la danse aux XXe et XXIe siècles, participe au début des années 1960 à la fondation du Judson Dance Theater, célèbre collectif qui renouvelle les pratiques artistiques à New York. Avec sa compagnie créée en 1973, elle devient l’une des cheffes de file de la danse minimale et postmoderne, tout en collaborant à partir des années 1980 avec les plus importantes compagnies de ballet en Europe et aux États-Unis.

Dans le processus de création que Lucinda Childs met en œuvre, l’écriture et la lecture jouent un rôle déterminant, que ce soit lorsqu’elle conçoit ses chorégraphies ou pour les transmettre à ses danseurs. En résultent des archives faites de notes de chorégraphie, de partitions, de diagrammes et de conducteurs. En étudiant ces fascinants artefacts graphiques et les pratiques de danse qui les ont produits, Lou Forster met en évidence un geste technique singulier : danser page à la main. Celui-ci se trouve au fondement de l’approche de Lucinda Childs comme de certaines des avant-gardes.

Dans cette monographie de référence, l’œuvre de la chorégraphe se trouve ainsi replacée au sein de l’histoire connectée des modernités. Les formes de lire-écrire développées par Rudolf Laban, John Cage et Merce Cunningham, en passant par l’art minimal et conceptuel, permettent de contester les hiérarchies et le cloisonnement des disciplines. L’approche postmoderniste de Childs constitue l’un des développements contemporains les plus marquants de ce projet au long cours.

Commissaire d’exposition, dramaturge et docteur en histoire de l’art, Lou Forster travaille au croisement des arts visuels, de la danse et des sciences humaines et sociales. Il est à l’initiative d’un chantier d’envergure qui a permis de redécouvrir l’œuvre graphique de Lucinda Childs. Il est chercheur associé au Centre de recherches sur les arts et le langage à l’École des hautes études en sciences sociales et directeur du département patrimoine, audiovisuel et éditions du Centre national de la danse.