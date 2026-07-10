Gérard Gengembre, Hugo

1802-1885 : comment un fils de général républicain devient-il écrivain, bon bourgeois, père aimant et tragique, époux adultère, grand-père modèle ? Comment passe-t-on de la position contre-révolutionnaire au napoléonisme, puis au libéralisme 1830, puis au soutien à la Monarchie de juillet, puis au républicanisme, puis à la dénonciation de Napoléon III ?

Quels furent le choix et les enjeux d’une carrière littéraire, le statut de l’écrivain au XIXe siècle, la question des genres, celle de la langue et des thèmes ? Pourquoi adopta-t-il la posture du chef de file du romantisme, de Mage et de Prophète ?

Comment sut-il être écrivain et homme politique au XIXe siècle ? Comment fut-il la voix de la conscience tout en disant le siècle, avant, pendant et après l’exil ?

Victor Hugo fut tout cela et plus. Truchement de l’Universel, par son rapport au divin et à l’humanité, chantre de la France, homme-siècle, homme du siècle, écrivain national, écrivain du coeur et de la justice, joyau de notre patrimoine, il repose au Panthéon, entouré de ses personnages, d’Hernani à Jean Valjean, de Quasimodo à Ruy Blas, de Cosette à Gwynplaine, de Bug-Jargal à Gilliatt. Visitons ensemble le monument Hugo.