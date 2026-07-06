De femme à femme

Un essai de Michèle Gally vient mettre des Femmes d'aujourd'hui et d'hier en miroir, en proposant une lecture critique de trois récits écrits par des femmes contemporaines sur des femmes du XIIe siècle : Une passion. Entre ciel et chair, de Christiane Singer, sur Héloïse, épouse du philosophe-théologien Abélard ; La Passion selon Juette, de Clara Dupont-Monod, sur Juette, connue par un récit hagiographique écrit en vue de sa sanctification ; et La clôture des merveilles, de Lorette Nobécourt, sur Hildegarde de Bingen, célèbre mystique. Deux de ces femmes furent de très jeunes religieuses, la troisième se fit "recluse". Ces femmes enfermées, subissant un pouvoir masculin et patriarcal tout puissant, deviennent pourtant, dans ces récits modernes, triomphantes : non des victimes soumises mais des héroïnes surmontant leurs épreuves pour faire triompher leur liberté, paradoxale pour le lecteur et la lectrice contemporains. L'étude ne porte pas tant sur ces femmes médiévales mque sur le lien que tissent les écrivaines modernes avec ces figures du passé. Pourquoi et comment en (re)construisent-elles les Vies pour s’y projeter, à divers degrés, selon un geste d’empathie auquel elles invitent leurs lecteurs et lectrices ?