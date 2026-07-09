Chaire de recherche du Canada de niveau 2 – Résilience démocratique

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sollicite des candidatures pour l'attribution d'une Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur la résilience démocratique.

Cette chaire vise à soutenir un programme de recherche innovant portant sur les transformations des réalités démocratiques et sur la manière dont les individus, les collectivités et les institutions contribuent à l'émergence, au maintien et à la protection des espaces démocratiques.

Les candidatures sont recherchées dans les domaines de la communication, de l'éducation, de l'histoire, des études littéraires et culturelles, de la linguistique, de la philosophie ou dans toute discipline connexe. La personne retenue dirigera un programme de recherche indépendant, participera à l'enseignement aux premier, deuxième et troisième cycles et contribuera activement au développement de l'écosystème de recherche de l'UQTR.

Les personnes candidates doivent détenir un doctorat dans un domaine pertinent, posséder un excellent dossier de réalisations scientifiques et répondre aux critères d'admissibilité du Programme des chaires de recherche du Canada de niveau 2. Une expérience en enseignement constitue un atout. L'UQTR étant une université francophone, une connaissance suffisante du français ou un engagement à l'apprendre est requis.

L'UQTR est résolument engagée envers l'équité, la diversité et l'inclusion et encourage les candidatures de personnes issues des groupes sous-représentés.

Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 30 août 2026 à 17 h.

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Pour plus d’information sur l’UQTR, consultez le site web : http://www.uqtr.ca.