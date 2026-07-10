Nicolò Minato

Tacito in corte. I libretti di Nicolò Minato su Elio Seiano (1667)

Édition de Sara Elisa Stangalino

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 30, 2026.

En 1667, La prosperità di Elio Seiano et La caduta di Elio Seiano, deux drames de Nicolò Minato sur une musique d'Antonio Sartorio, sont mis en scène à Venise. L'histoire de ces drames est tirée des Annales de Tacite. Cet ouvrage présente l'édition du diptyque et étudie l'influence des enseignements de Tacite.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406198543 - au prix de 86 EUR.