Nicolò Minato, Tacito in corte. I libretti di Nicolò Minato su Elio Seiano (1667)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Nicolò Minato
Tacito in corte. I libretti di Nicolò Minato su Elio Seiano (1667)
Édition de Sara Elisa Stangalino
Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 30, 2026.
En 1667, La prosperità di Elio Seiano et La caduta di Elio Seiano, deux drames de Nicolò Minato sur une musique d'Antonio Sartorio, sont mis en scène à Venise. L'histoire de ces drames est tirée des Annales de Tacite. Cet ouvrage présente l'édition du diptyque et étudie l'influence des enseignements de Tacite.
Existe également en version reliée - EAN 9782406198543 - au prix de 86 EUR.