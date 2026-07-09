Quintus Immisch di Padua, Nacktheit. Eine Kulturgeschichte des Körpers [Nudité. Une histoire culturelle du corps].

La première histoire littéraire et culturelle de la nudité retrace les imbrications globales du corps nu du XVIIIe au XXe siècle. À la lumière des théories culturelles contemporaines, elle met en évidence, au-delà des processus d’altérisation, les formes de similitude entre l’Europe et le monde extra-européen. À travers des lectures comparatistes de textes allemands, français, antiques et italiens, elle donne ainsi à lire l’histoire de la nudité comme une histoire du monde moderne.

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Die komparatistische Studie erarbeitet die erste Literatur- und Kulturgeschichte der Nacktheit vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. An deutsch- und französischsprachigen, aber auch antiken und italienischen Texten entwickelt sie entlang aktueller Kulturtheorien der Ähnlichkeit systematische und historische Perspektiven auf den nackten Körper in Literatur und Kultur. Sie rückt die globalen Verflechtungen und kolonialen Implikationen der Nacktheit in den Blick und zeigt, wie der nackte Körper in der Moderne nicht nur Alterität und Differenz, sondern auch Ähnlichkeiten und ‚Figuren des Kontinuierlichen‘ zwischen Europa und der außereuropäischen Welt erzeugt. Neben den kulturgeschichtlichen Bezügen zu Fragen von Kolonialität, Geschlecht und Identität konturiert die Studie das Nackte zudem als Reflexionsfigur für Poetik und Ästhetik und arbeitet auf textueller Ebene seine poetischen und narrativen Funktionen heraus. In komparativen Lektüren wird so die Geschichte der Nacktheit als Geschichte der modernen Welt lesbar.

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