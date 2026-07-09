Les avatars de Pinocchio ou les métamorphoses d'un classique ( Dijon)

Les avatars de Pinocchio ou les métamorphoses d'un classique

Colloque international

Dijon, les 27 et 28 mai 2027 à l’amphithéâtre de la MSH

Centre Interlangues : Texte, Image, Langage – Université Bourgogne Europe

(Illustration supra d'Enrico Mazzanti, tirée de Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino, Felice Paggi, Firenze, 1883)

La thématique de ce colloque s’inscrit dans la continuité des recherches menées au sein de l’équipe « Modèles et discours » portant sur les processus de production et de réception des œuvres dans un contexte multimodal. En effet, depuis la publication en feuilleton des Aventures de Pinocchio en 1881 dans le Giornale per i bambini, et la reprise en volume de ce récit hybride à mi-chemin entre le conte et le roman picaresque en 1883, la créature de Carlo Collodi se définit par excellence comme le personnage des métamorphoses : né d’un bout de bois enchanté façonné par un industrieux menuisier, son corps se transforme au gré des innombrables épreuves qu’il est amené à affronter : son nez s’allonge ou raccourcit, il perd et recouvre ses pieds, risque de finir en vulgaire bois à brûler, se change en âne et se mue au terme de ses vicissitudes en petit garçon. Pinocchio est d’abord un « être de papier » qui poursuit ses aventures déjà du vivant de Collodi dans de nombreuses reprises et réécritures. Mais l’insolente marionnette a également tôt fait de franchir les frontières de la bibliothèque et de la péninsule et de multiplier ses métamorphoses, pour courir le monde. Les premières traductions ne tardent pas ; c’est d’ailleurs, toujours à l’heure actuelle, l’un des ouvrages les plus traduits et adaptés au monde. Les premières adaptations théâtrales et cinématographiques arrivent également tôt. On pense au film de Giulio Antamoro réalisé en 1911.

Aujourd’hui, à l’ère des nouvelles technologies et des nouveaux supports, l’œuvre patrimoniale de Collodi s’inscrit de plain-pied dans la multimodalité et connaît même une véritable floraison, qu’il s’agisse d’adaptations s’inscrivant dans une longue tradition (théâtre, et théâtre de marionnettes, opéra, cinéma, films d’animation, romans graphiques), ou qui exploitent de nouveaux media comme les jeux vidéo. À cette énumération non exhaustive, il faut sans doute aussi ajouter une curiosité : la traduction du roman en émojis italiens que l’on doit à Francesca Chiusaroli, Johanna Monti et Federico Sangati (2017). Cependant, si le personnage de Collodi, trop souvent réduit à l’antonomase du menteur, est toujours reconnaissable à son long nez, la multitude des adaptations que le récit connaît dès l’origine, constitue un ensemble trans-sémiotique qui complexifie le rapport à l’œuvre matricielle dans la mesure où elles s’inscrivent dans des systèmes littéraires et plus largement socioculturels extrêmement variés. S’agissant en outre de Pinocchio, force est de constater la complexité de cet ensemble sémiotique lié non seulement au caractère multimodal ou intermodal des réécritures, mais également à la création de sous-ensembles issus non point du texte de Collodi mais d’autres adaptations, comme par exemple les reprises qui ont été faites à partir du Pinocchio de Walt Disney (1940) et de son univers puritain, ou de La Petite Clé en or ou les aventures de Bouratino d’Alexis Tolstoï (1936), une relecture marxiste du conte de Collodi.

Nous nous interrogerons sur la spécificité de ces réécritures inter et trans-sémiotiques du point de vue des conditions de production et de réception des œuvres, et des enjeux à la fois esthétiques et herméneutiques qui leur sont inhérents. Dans une approche transmédiale et comparative, on pourra par exemple, étudier l’évolution de la représentation d’un personnage, d’un cadre, d’un thème ou d’un motif au fil des réécritures : les différentes incarnations de la marionnette dans les adaptations cinématographiques de Luigi Comencini (la série télévisée ou le film de 1972) ou de Roberto Benigni (2002) ; la fée et ses déclinaisons dans le film de Matteo Garrone (2019) ou le film d’animation d’Enzo D’Alò (2012) ; les mutations du cadre (le contexte tyrolien dans le dessin animé de Walt Disney de 1940) ou du chronotope (l’Italie fasciste de Guillermo del Toro de 2022) ; le traitement de certains éléments thématiques tels le lien de filiation, la place du merveilleux, la prosopopée des animaux, le contexte social, l’apparition de nouvelles thématiques comme l’écologie… On pourra adopter une approche monographique pour analyser, dans telle ou telle adaptation ou série homogène d’adaptations, la façon dont le contexte historique, culturel et politique conditionne la nature des relations entre l’hypertexte et l’hypotexte (par exemple les pinocchiate du Ventennio, la série japano-allemande Les aventures de Piccolino de 1976 ou A.I. Intelligence artificielle de Steven Spielberg de 2001). On pourra aussi tenter de mettre en lumière la resémantisation du récit matriciel (on pense à la réinterprétation de Carmelo Bene entre 1961 et 1998, au spectacle Pinocchio nero de Marco Baliani, représenté en 2004-2005, et au film d’animation Pinocchio le robot de Daniel Robichaud sorti en 2004).

Les communications concerneront toutes les aires linguistiques et culturelles représentées à TIL ou à l’UFR Langues et Communication, à savoir non seulement le monde italophone, mais aussi anglophone, francophone, germanophone, hispanophone, lusophone, russophone, tchécophone. Elles pourront également s’ouvrir à d’autres aires (arabe, chinoise, coréenne, japonaise, etc.). Les interventions exploreront la littérature, l’illustration, le roman graphique et le manga, le cinéma, les films et séries d’animation, les arts vivants (le théâtre, l’opéra, l’opéra jazz, la comédie musicale, le ballet, le spectacle de marionnettes), les jeux-vidéos…

La langue de communication sera le français ou l’italien. Il sera possible de participer en distanciel. Les propositions (titre et résumé de 500 mots maximum, en italien ou en français) accompagnées d’une brève présentation bio-bibliographique doivent être adressées avant le 15 novembre 2026 à Michelle.Nota@ube.fr, Nicolas.Bonnet@ube.fr et Ambra.Zorat@ube.fr. Une réponse sera donnée le 15 décembre.

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Comité scientifique :

Sophie Aymes, Université de Poitiers ; Nicolas Bonnet, Université Bourgogne Europe ; Luciano Curreri, Università del Piemonte Orientale ; Hilda Inderwildi, Université Bourgogne Europe ; Laureano Montero, Université Bourgogne Europe ; Michelle Nota, Université Bourgogne Europe ; Laura Restuccia, Università degli Studi di Palermo ; Isabel Violante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Ambra Zorat, Université Bourgogne Europe.

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Bibliographie indicative :

ABBRUGGIATI Perle, « La Fée Bleue, ou le pouvoir de donner la vie et la mort », Cahiers d’études romanes [Online], n. 42, 2021, en ligne depuis le 20 septembre 2021.

http://journals.openedition.org/etudesromanes/11993;

https://doi.org/10.4000/etudesromanes.11993

CAPECCHI Giovanni (dir.), Atlante Pinocchio. La diffusione del romanzo di Collodi nel mondo, Treccani, Roma, 2024.

CURRERI Luciano, Pinocchio in camicia nera. Quattro 'pinocchiate' fasciste, Nerosubianco edizioni, Cuneo, 2008, et deuxième édition corrigée avec l’ajout d’une postface, 2011.

CURRERI Luciano, Play it again, Pinocchio. Saggi per una storia delle pinocchiate, Moretti & Vitali, Bergamo, 2017.

CURRERI Luciano et MARTELLI Matteo (dir.), Pinocchio e le «pinocchiate». Nuove misure del ritorno, Nerosubianco edizioni, Cuneo, 2018.

CURRERI Luciano et JOSSA Stefano, In balìa di Dante e Pinocchio. Per una critica della cultura italiana, Mauvais Livres, Roma, 2022 (dans un coffret, accompagné de trois albums de Bettino D’Aloja, Pinocchio all’inferno; Pinocchio nel purgatorio; Pinocchio in paradiso).

CURRERI Luciano et RODLER Lucia (dir.), Comunicare la letteratura. Un vivace Abc, illustrazioni di Giuseppe Palumbo, Le Monnier Università / Mondadori Education, Milano, 2026, p. 129-136.

DE PAULIS Maria Pia, « Pinocchio nelle riscritture artistiche di Lorenzo Mattotti e Enzo D’Alò », Textes & Contextes, n° 8, 2013, mis en ligne le 30 juin 2014.

https://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=411

DE SIMONE Cristina, « Pinocchio d’après Carmelo Bene : langue de bois et voix de chair pour la réinvention d’une marionnette », Etudes théâtrales, n. 60-61, 2-3, 2014, p. 63-72.

https://shs.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2014-2-page-63?lang=fr&ref=doi.

DE VINCENTI Giorgio, « Pinocchio/Benigni », La vie filmique des marionnettes, édité par Laurence Schifano, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008, p. 301-309.

https://doi.org/10.4000/books.pupo.838.

ERULI Brunella, « Le Mythe de Pinocchio », La vie filmique des marionnettes, édité par Laurence Schifano, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008, p. 31-41.

https://doi.org/10.4000/books.pupo.798.

FLORES D'ARCAIS Giuseppe (dir.), Pinocchio sullo schermo e sulla scena, atti del convegno internazionale di studio del 8-9 novembre 1990, La Nuova Italia, Scandicci, 1994.

GARCÍA PADRINO Jaime, Le Pinocchio de Salvador Bartolozzi : un cas particulier d’intertextualité, in Jean Perrot (dir.), Pinocchio. Entre texte et image, PIE/Peter Lang, Bruxelles, 2003, p. 185-202.

https://share.google/g5oDBNaLVoVV3uu3V

MELOSSI Enrica, I grandi illustratori delle “Avventure di Pinocchio”, in Letteratura italiana. Le opere, vol. III, Dall’Ottocento al Novecento, a cura di Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino, 1995.

MENGOZZI Chiara, « Pinocchio migrant et postcolonial », Jeunesse : Young People, Texts, Culture, vol. 8 (2), 2016, p. 36-61. ⟨10.1353/jeu.2017.0002⟩. ⟨halshs-01534789⟩

https://shs.hal.science/halshs-01534789/file/Mengozzi_Pinocchio_Migrant_et_Postcolonial.pdf

PARUOLO Elena, Il Pinocchio di Carlo Collodi e le sue riscritture in Italia e Inghilterra, Aracne editrice, Roma, 2017.

VEZZANI Roberto (dir.), Le traduzioni di Pinocchio nel mondo, Biblioteca Collodiana, base de données en ligne sur le site de la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dernière mise à jour en 2024.

https://www.fondazionecollodi.it/it/elenco-traduzioni-edizioni-pinocchio.

VEZZANI Roberto (dir.), Pinocchio al cinema. Da Antamoro ai giorni nostri, FuoriAsse Edizioni, Torino, 2025.