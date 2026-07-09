Récits de violences sexuelles dans la littérature française à l'ère post-MeToo: définitions et enjeux

Nous avons le plaisir de vous annoncer le colloque international « Récits de violences sexuelles dans la littérature française : enjeux et définitions », qui se tiendra à Madrid du 9 au 11 septembre 2026.

Organisé par le groupe de recherche ELCEG, avec le soutien d'Instifem, de l'Université Lumière Lyon 2 et de l'Ateneo de Madrid, ce colloque a pour objectif d'analyser les récits de violences sexuelles exercées contre des sujets traditionnellement réduits au silence dans la littérature (enfants, femmes, personnes homosexuelles et transgenres), publiés en français et en espagnol à partir de 2018.

Salués par la critique et largement plébiscités par le public, ces récits donnent non seulement une voix aux victimes, mais transforment également les façons de nommer, d'entendre et de comprendre les violences sexuelles. Ils constituent ainsi un corpus identifiable et représentatif, qui contribue à placer les violences sexuelles au cœur du débat littéraire et à faire de leur lutte un enjeu majeur de société.

À partir d'un corpus d'œuvres de langue française, cette rencontre entend établir un dialogue avec les récits publiés en Espagne et en Amérique latine afin d'identifier les convergences et les divergences formelles, thématiques et narratives, d'examiner les enjeux théoriques et critiques soulevés par ces textes, d'étudier leur impact culturel, politique et législatif dans leurs contextes nationaux respectifs, et d'interroger les liens qu'ils entretiennent avec la tradition littéraire antérieure.

Éventuellement, certaines séances pourront être suivies à distance. Le lien de connexion sera communiqué aux personnes intéressées avant le début du colloque.

Programme

9 de septiembre (miércoles): ATENEO DE MADRID - Sala Úbeda

9.30 – Inauguración – Marta Aparicio García (Instifem), Isabelle Marc (UCM), Julia Ori (UCM)

9.45 – 12.15 - Panel 1 (español) moderado por María Gabriela Reascos Alvear

Lorena Santos-de-Torregroza (CSIC): “La herida ontológica de la violación sexual: cuerpo, testimonio y daño existencial en la era post-MeToo”

Isabel Gamero Cabrera (UCM): “Devenir mujer. Cuerpo, miedo y relato en La educación física y La mala costumbre”

Laura Castillo Bel (UCM): “Estrategias narrativas y poéticas del relato de violencia sexual a menores en la literatura hispánica contemporánea: hibridación, silencio y ética del relato”

Jimena García Miranda (UCM): “Foros, bitcoins y masculinidades fracasadas: Aproximaciones a la violencia incel en Cicatriz (2015), de Sara Mesa y El valle del silicio (2026), de Carla Nyman”

Pausa

12.45 – 14.30 – Panel 2 (español) moderado por Isabel Gamero Cabrera

Marta Ortiz Canseco (UAM) “«Ola tras ola se crea un verdadero tsunami»: feminismos entre México y España”

María Gabriela Reascos Alvear (UCM): “Habitar al victimario: un cambio de perspectiva para la denuncia en el relato de terror social de Arelis Uribe (2025)”

Rocío Peñalta Catalán (UCM): “Del #Cuéntalo al true crime feminista: testimonio y denuncia de la violencia”

14.30-16.00 – Comida

16.00-17.00 – Perspectivas sobre la violencia sexual dentro y fuera de la universidad. Modera Isabelle Marc

Bárbara Tardón Recio (investigadora, activista y consultora): “¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Entre la cultura de la violación y los derechos conquistados”

Sandra Santos-Fraile (UCM, La Nuestra): “Del testimonio a la red: LaNuestra o cómo convertir el relato de la violencia en soberanía colectiva”

Sara Barquinero (escritora): Título por confirmar

17.00-18.00 – Mesa redonda moderada por Isabelle Marc con Bárbara Tardón Recio, Sandra Santos-Fraile y Sara Barquinero

10 septembre (jeudi) : Faculté de Philologie UCM, Bâtiment D - salle 344

9.30 – 11.30 – Panel 1 (français) modéré par Laura Bourgade

Concepción Pérez Pérez (Universidad de Sevilla): « Relire Sade sous le prisme de l’ère Me Too »

Damien Zanone (UPEC): « Dicible et indicible. Récits d’agression sexuelle au début du XIXe siècle »

Laura Catalá Lorente (Maison des Sciences de l’Homme): « De l'hystérie au gaslighting : délégitimation et contrôle de l'expérience des femmes »

Pause

12.00-14.00 – Panel 2 (français) modéré par Damien Zanone

Marie-Jeanne Zenetti (Lyon 2): « Du je au nous : savoirs expérientiels, récits d'expériences et récits situés »

Isabelle Marc (UCM): « “Les livres ne pourront rien pour moi”: l’impossible représentation des VSS en littérature ? »

Julia Ori (UCM): « Penser le consentement au prisme des récits post-MeToo »

14.00-15.30 – Déjeuner

15.30 - 17.30 - Panel 3 (français) modéré par Lourdes Carriedo López

Martine Renouprez (Un. Cádiz): « Briser les tabous de l’inceste et du viol dans les récits contemporains »

Anne-Claire Marpeau (Unistra): « Écrire pour “armer la rage” (M-P. Lafontaine) ? Justice, justesse et agentivité féminine dans les récits d’inceste contemporains »

Emma Delaunay (UCM): « Dire l’inceste à l’ère #MeToo : transformations d’un tabou littéraire »

Pause

17.45 - 19.15 - Panel 4 (français) modéré par Camille Bonniol-Testa

Natalia Morozova (UCM): « “J'ai eu le bon viol” : reconstruction de la mémoire traumatique dans Parle tout bas d’Elsa Fottorino et Je suis une sur deux de Giulia Foïs »

Katarzyna Kotowska (Université de Gdansk): « Le silence et l’enclos : poétique de l’oppression dans Les Sources de Marie-Hélène Lafon »

11 septembre (vendredi) : Faculté de Philologie UCM, Bâtiment D - salle 344

9.30 – 12.00 – Panel 5 (français) modéré par Natalia Morozova

Iraide Pérez Blanco et Beatriz Onandia Ruiz (UPV) : « Dire pour être cru·e : vérité et légitimité dans les récits de violences sexuelles post-#MeToo »

Laura Bourgade (UAM): « Gangs de filles & justice sauvage : étude de la sororité vengeresse dans Les orageuses de Marcia Burnier et Phallers de Chloé Delaume »

Camille Bonniol-Testa (UCM): « Violence et résistance dans King Kong Théorie (2006) de Virginie Despentes et La chair est triste, hélas (2023) d’Ovidie »

Angélique Ibáñez Aristondo (University College Dublin): « Mémoires transgénérationnelles de la domination masculine : des violences de genre dans La Maison vide de Laurent Mauvignier »

Pause

12.15-12.45 – Présentation du livre modérée par Julia Ori

Sexe et démocratie : De l'enjeu du consentement (2025) par Laura Catalá Lorente (Maison des Sciences de l’Homme)

12.45 - 14.00 – Réunion de travail

14.00 – Déjeuner