Podcast Thalim s'anime ! Les littératures africaines avec Xavier Garnier

La saison 2 du podcast THalim s'anime ! se poursuit avec son deuxième épisode sur les littératures africaines avec notre collègue Xavier Garnier qui nous parle de son dernier ouvrage Quels lieux pour les littératures en langues africaines ? (Karthala, 2025). Il interroge les dynamiques entre oralité et écriture, entre résistance linguistique et écosystèmes littéraires.

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Réalisation et animation : Peggy Cardon

Post-production : Paul-Marie Dupont

Prise de son : Studio Sorbonne Nouvelle (Selim Dorani)