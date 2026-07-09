Congrès Beckett 2027 : "Cap à l’Est, Cap au Sud / East- and Southward Ho" (Bordeaux)

APPEL À COMMUNICATIONS

12ᵉ Congrès de la Samuel Beckett Society

Cap à l’Est, Cap au Sud / East- and Southward Ho

Dates du congrès : 9 – 11 juin 2027

Organisé par l’Université Bordeaux Montaigne, Sorbonne Université et Sorbonne Université Abu Dhabi

Lieu : Université Bordeaux Montaigne, Pessac, France

Contacts : pascale.sardin@u-bordeaux-montaigne.fr et karine.germoni@sorbonne.ae

Sept ans après l’annulation du congrès de la Société Samuel Beckett qui devait se tenir à l’Université Bordeaux Montaigne, nous sommes heureuses d’annoncer que le 12ᵉ congrès de la Samuel Beckett Society se tiendra enfin à Pessac, France, du 9 au 11 juin 2027, organisé par l’Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec Sorbonne Université et Sorbonne Université Abu Dhabi, sur le thème « Samuel Beckett – Cap à l’Est, Cap au Sud ».

Si l’imaginaire topographique de Samuel Beckett est traditionnellement associé aux paysages irlandais, sa vie a été rythmée par de fréquents voyages en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, en Tunisie ou encore au Maroc, des pays situés à l’est et au sud de sa terre natale. Parallèlement, son œuvre résonne profondément avec l’idée de désorientation existentielle : si la « vaincue » du Dépeupleur représente « un Nord », cet objectif apparemment arbitraire ne peut que souligner l’absurdité de l’espoir qu’y investissent les « chercheurs ». Quant aux thèmes beckettiens du déracinement, de la fragmentation linguistique et du non-sens de l’existence, ils ont trouvé un terrain fertile bien au-delà de son Europe natale.

Avec ce congrès, nous souhaitons réévaluer l’œuvre de Samuel Beckett en mettant d’une part en lumière son influence durable sur les pratiques d’écriture contemporaines dans le Sud global, et d’autre part en s’interrogeant sur l’idée de faire « cap à l’est » et « cap au sud ». Ces notions invitent à une réinterprétation critique de l’orientation littéraire – aussi bien géographique qu’épistémologique – en déplaçant l’attention des centres européens traditionnels vers des trajectoires culturelles, linguistiques et intellectuelles autres. « Faire cap à l’est ou au sud » suggère ainsi des modes de circulation, de traduction et de réinterprétation qui ébranlent les hiérarchies littéraires dominantes, pour mettre en valeur des voix périphériques ou marginales, et ouvrant de nouveaux cadres comparatifs pour appréhender l’œuvre de Beckett dans des contextes non occidentaux.

Nous invitons universitaires et artistes à explorer les intersections entre l’esthétique beckettienne et les réalités culturelles, politiques et philosophiques du Sud global, dépassant ainsi les canons eurocentrés pour explorer comment les textes de Samuel Beckett y sont lus, joués, adaptés et théorisés. Nous espérons réunir des artistes et des chercheurs et chercheuses du monde entier – notamment issus de contextes non occidentaux – afin de produire de nouvelles connaissances sur et à partir de l’œuvre de Samuel Beckett. Nous sommes convaincues qu’en regardant vers l’Est et le Sud, nous ne nous contenterons pas de projeter Samuel Beckett sur de nouveaux contextes, mais permettrons à ces derniers de révéler des dimensions inédites de l’œuvre elle-même.

Nous attendons des propositions portant sur les axes suivants, en français ou en anglais :

- Discours sur l’œuvre et l’écrivain : Comment ceux-ci varient-ils selon les cultures et contextes de l’Est et du Sud où ils émergent ? Quelles représentations littéraires, stylistiques et thématiques émergent de ces discours ?

- Topographies et trajectoires littéraires : Comment les espaces apparemment abstraits ou indéterminés de Beckett peuvent-ils être réinterprétés à travers des perspectives venues du Sud global ? De quelles manières ses représentations de l’espace, du mouvement et de la désorientation appellent-elles de nouvelles formes de réflexion géographique ou spatiale ?

- Lectures postcoloniales et décoloniales : Dans quelle mesure les études beckettiennes reproduisent-elles des cadres de lecture occidentaux ? Comment l’œuvre de Beckett est-elle reçue, réinterprétée ou transformée dans les contextes postcoloniaux et au sein du Sud global ? Ces ré-visions constituent-elles de nouvelles formes de dialogue avec Beckett et comment les penser au regard des débats actuels sur l’appropriation culturelle ?

- Mise en scène et adaptation, traduction et langue : Comment des metteurs en scène, acteurs et dramaturges locaux recontextualisent-ils le corpus beckettien pour refléter les histoires locales ? Quels sont les défis et les innovations liés à la traduction de Beckett en arabe, chinois, hindi, swahili, portugais ou d’autres langues ?

- Résonances philosophiques, enjeux politiques et genrés : Comment les œuvres de Beckett font-elles écho ou résonnent-elles avec les philosophies et épistémologies de l’Est et du Sud ? En quoi ces perspectives décentrées transforment-elles les lectures politiques de l’œuvre beckettienne ? Comment la question du genre est-elle abordée à travers les valeurs culturelles et sociales du Sud global ?

Modalités de soumission

Nous invitons à soumettre des résumés d’environ 300 mots pour des communications de 15 minutes. Nous vous remercions d’inclure :

- Le titre de la communication

- Le résumé

- Le domaine/thème abordé

- Une brève notice biographique (100 mots) indiquant l’affiliation institutionnelle et les intérêts de recherche actuels

- La modalité de présentation souhaitée (en présentiel ou virtuel)

Vos propositions sont à déposer sur la plateforme sciencesconf.org avant le 25 septembre 2026.

Comité scientifique

Marianne Bouchardon (Sorbonne Université)

José Francisco Fernandez (Université d’Almería)

Stefano Genetti (Université de Vérone)

Thomas Hunkeler (Université de Fribourg)

Chiara Montini (Université Pegaso, Naples)

Alicia Nudler (Université Nationale de Río Negro)

Stéphanie Ravez (Université Bordeaux Montaigne)

Comité d’organisation

Omar Fertat (Université Bordeaux Montaigne)

Karine Germoni (Sorbonne Université/Sorbonne Université Abu Dhabi)

Stéphanie Ravez (Université Bordeaux Montaigne)

Marya Salameh (Université Bordeaux Montaigne)

Pascale Sardin (Université Bordeaux Montaigne)