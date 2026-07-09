Création-recherche / Recherche-création : enjeux, méthodes et tensions d’une pensée depuis l’atelier (Valenciennes)

Création-recherche / Recherche-création :

Enjeux, méthodes et tensions d’une pensée depuis l’atelier

Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) - Laboratoire de Recherche Société et Humanités (LARSH)

15 octobre 2026 - Amphi 150, bâtiment Matisse, campus du Mont-Houy, Valenciennes

Les concepts de « recherche-création » et de « création-recherche », largement mobilisées dans les champs artistiques, universitaires et institutionnels, demeurent souvent flottants. L’enjeu n’est pas seulement terminologique : il touche au statut même du savoir produit par la pratique, à la place de l’atelier dans l’Université et aux formes de légitimation scientifique des démarches artistiques.

Dans la perspective ouverte par Henk Borgdorff, la recherche dans les arts ne se réduit ni à une recherche sur l’art, ni à une recherche pour l’art ; elle engage une investigation originale menée dans et à travers les objets d’art et les processus de création, en articulant savoir situé, expérimentation et interprétation[1]. La pratique artistique y est reconnue comme porteuse d’un savoir incorporé, tacite et rationnel, bien que non strictement discursif.[2]

Dans le prolongement de ces propositions, Benjamin Brou rappelle que le « faire » plastique mobilise conjointement l’action, la technicité et l’opération, et qu’il ne peut être dissocié d’un travail d’élucidation critique[3]. L’Université constitue alors un lieu spécifique où la pratique est mise en confrontation avec des cadres théoriques, historiques et méthodologiques, afin de construire une véritable articulation entre création et recherche.[4]

Cette journée d’étude souhaite ainsi ouvrir un espace de réflexion sur les conditions épistémologiques, pédagogiques, esthétiques et institutionnelles d’une pensée depuis l’atelier. Elle invite à considérer la création non comme simple illustration d’un discours, mais comme lieu d’élaboration de questions, d’invention de méthodes et de production de connaissances.

Problématique scientifique

Employées comme des quasi-synonymes, les expressions « recherche-création » et « création-recherche » renvoient pourtant à des inflexions distinctes. Tantôt la recherche constitue le cadre conceptuel ou critique d’une pratique artistique ; tantôt c’est l’acte de créer lui-même qui fait émerger les questions, les hypothèses et les formes de connaissance. Dès lors, comment penser les rapports entre expérience sensible, élaboration conceptuelle, documentation du processus et validation académique ?

Il s’agira notamment d’examiner comment la production plastique peut devenir un opérateur de pensée ? Comment l’atelier peut être reconnu comme espace de recherche à part entière, et comment texte, image, geste, matériau, archive ou protocole peuvent contribuer ensemble à la construction du savoir. Comme le souligne Brou, la recherche en arts plastiques suppose moins l’application d’un modèle unique qu’une forme d’invention méthodologique ajustée à chaque démarche.[5]

Axes indicatifs

• Clarifications théoriques et historiques des notions de recherche-création, création-recherche, recherche dans les arts, pratique comme recherche ;

• Méthodes de travail depuis l’atelier : expérimentation, carnet de recherche, montage documentaire, analyse de processus, formes de restitution ;

• Articulation entre pratique, théorie et écriture : statut du commentaire, de l’auto-analyse, de l’entretien, de l’image et de l’archive ;

Une attention particulière pourra être accordée aux propositions montrant comment une pratique artistique produit ses propres instruments d’analyse et ses propres régimes de preuve, dans un va-et-vient constant entre heuristique et herméneutique.[6]

Modalités de soumission

Les propositions de communication, d’une longueur de 300 à 500 mots, devront être accompagnées des éléments suivants : nom et prénom de l’auteur ou de l’autrice ; courte biographie ; brève notice bibliographique. Les contributions peuvent émaner d’artistes, doctorant·es, enseignant·es-chercheur·euses, commissaires d’exposition, praticien·nes et de toute personne engagée dans une réflexion sur les relations entre création et recherche.

Les propositions sont à envoyer au plus tard le lundi 17 août 2026 à : soilio.coulibaly@uphf.fr

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Comité scientifique :

Pr. Arnaud HUFTIER

Pr. Amos FERGOMBÉ

Pr. Benjamin BROU

Pr. Roger SOME

Dr. Celestin KOFFI YAO

M. Soilio COULIBALY

M. August HAZMANN

M. Camel Aristide GBEDJINON

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Bibliographie

BORGDORFF, Henk, The debate on research in the arts, Bergen, Norway, Kunsthøgskolen i Bergen, 2006, (« Sensuous knowledge ; no. 2. »).

BROU, Benjamin, Enseigner les arts plastiques à l’université, Paris, l’Harmattan, 2024, (« Arts et savoirs »).

COULDRY, Nick et MEJIAS, Ulises Ali, The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism, Stanford, [California], Stanford University Press, 2019, (« Culture and economic life »).

FOURMENTRAUX, Jean-Paul, Artistes de laboratoire: recherche et création à l’ère numérique, Paris, Hermann, 2011, 126 p.

GIACCO, Grazia, Recherche-création et didactique de la création artistique: le chercheur travaillé par la création, Louvain-la-Neuve (Belgique), EME éditions, 2018, (« CREArTe »).

La recherche création: pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, éds. Pierre Gosselin et Éric Le Coguiec, Québec, Canada, Presses de l’Université du Québec, 2006, 141 p.

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[1] Henk Borgdorff, The debate on research in the arts, Bergen, Norway, Kunsthøgskolen i Bergen, 2006, (« Sensuous knowledge ; no. 2. »).p.18.

[2] Ibidem. p.7 ; 18.

[3] Benjamin Brou, Enseigner les arts plastiques à l’université, Paris, l’Harmattan, 2024, (« Arts et savoirs »). p.91.

[4] Henk Borgdorff, op. cit.p.96.

[5] Ibidem.p.98.

[6] Ibidem. op. cit.p.12.